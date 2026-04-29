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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者信頼感指数、米住宅着工件数、米FOMCが政策金利発表など

2026年4月29日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者信頼感指数、米住宅着工件数、米FOMCが政策金利発表など
＜国内＞


株式市場は祝日のため休場(昭和の日)


＜海外＞
10:30　豪・消費者物価指数(3月)　4.8％　3.7％
17:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(3月)　　3.0％
18:00　欧・ユーロ圏景況感指数(4月)　95.8　96.6
18:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(4月)　　-20.6
20:00　ブ・FGVインフレIGPM(4月)　　0.52％
21:00　独・消費者物価指数(4月)　3.0％　2.7％
21:30　米・住宅着工件数(3月)　141.0万戸　148.7万戸
21:30　米・住宅建設許可件数(3月)　139.0万戸　138.6万戸
21:30　米・耐久財受注(3月)　0.5％　-1.3％
21:30　米・卸売在庫(3月)　　0.8％
22:45　加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表　2.25％　2.25％
27:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表　3.75％　3.75％
30:30　ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表　　14.75％


米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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