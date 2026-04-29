*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者信頼感指数、米住宅着工件数、米FOMCが政策金利発表など

＜国内＞



株式市場は祝日のため休場(昭和の日)



＜海外＞

10:30 豪・消費者物価指数(3月) 4.8％ 3.7％

17:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(3月) 3.0％

18:00 欧・ユーロ圏景況感指数(4月) 95.8 96.6

18:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(4月) -20.6

20:00 ブ・FGVインフレIGPM(4月) 0.52％

21:00 独・消費者物価指数(4月) 3.0％ 2.7％

21:30 米・住宅着工件数(3月) 141.0万戸 148.7万戸

21:30 米・住宅建設許可件数(3月) 139.0万戸 138.6万戸

21:30 米・耐久財受注(3月) 0.5％ -1.3％

21:30 米・卸売在庫(3月) 0.8％

22:45 加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表 2.25％ 2.25％

27:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表 3.75％ 3.75％

30:30 ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表 14.75％



米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》