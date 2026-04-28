*15:46JST 株式会社VRAIN Solution：2026年2月期通期 決算説明会文字起こし（6）

VRAIN Solution＜135A＞

また、AI技術の開発だけでなく、それをシステムとして製作し、現場に実装してサポートするところまでを自社でやり遂げる「唯一無二の体制」を強みとして成長を続けます。

今期は前期に培った拠点展開ノウハウを基礎として５拠点の開設に加えて既存拠点の規模の拡大を計画しています。またマネージャークラスの採用、新卒採用も含めて良い組織づくりに取り組んでまいります。

今期は国内の展示会10回を計画しています。海外の展示会はタイ・バンコク、インドネシア・ジャカルタへの出展を通じてアジアへの海外展開を狙います。

こちらは業界の横展開として、地域ごとに強みを持つ業界特性がありますので全国の拠点展開を通じて幅広い業界の顧客の支援ができる体制ができると考えています。一方で現在の337社という導入実績は、製造業全体の約11万社と比較するとまだまだ成長余地が大きく、業界展開とソリューション展開をさらに進めていきます。

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