*13:27JST ロゴスホールディングス：受注は過去最高水準、シェア型優待導入で株主還元も積極的

ロゴスホールディングス＜205A＞は北海道を基盤とする住宅メーカーであり、高品質・高性能住宅を適正価格で提供することを強みとして事業拡大を進めている。近年は北海道に加えて東海エリアへの進出を進めており、地域密着型のビルダー連携と自社ブランドを組み合わせた拡大モデルを採用している。

同社グループは、同社及び連結子会社6社で構成されており、注文住宅事業では、ロゴスホームが北海道、東北、北関東、東海エリアに、豊栄建設は札幌に、GALLERY HOUSEは栃木に、坂井建設は新潟に、それぞれ展開している。また、ロゴスホームと豊栄建設は、温度体験室や地震体験室など実際に体験できる施設や全6棟の宿泊体験型モデルハウスを備えた北海道クラシアムを共同運営。主要事業の住宅販売は、商品開発力（省エネ・CO2削減に貢献する住宅の開発など）、デジタルマーケティング（住宅総合展示場への出展はせず、WEB戦略中心）、DXによる効率的なオペレーションといった主に3つの特徴がある。

類似企業と比較したときの競争優位は、（1）寒冷地仕様で培った高断熱・高性能住宅、（2）それを低価格で提供する商品設計、（3）地域ビルダーとのネットワーク活用、にある。ターゲット層に合わせて、北海道の厳しい環境に耐えうる高性能な住宅を手に届きやすい価格帯で全国に提供しており、注文住宅購入者の世帯年収400～600万円（世帯年収割合26.3％）、600～800万円（同30.2％）で半分を占めている。また、若い世代に訴求しやすいデジタルマーケティングを強化し、効率的に集客コストを削減。従前より「移動時間を0（ゼロ）にする家づくり」をテーマに、DX・オンライン化を推進してコストダウンと生産性向上を実現してきた。また、成長戦略として、ロゴスホームの新規出店とM&Aにより、棟数シェア拡大を目指している。特に2025年5月に新規進出した東海エリアにおいては、進出から9カ月で受注100棟を突破しており、認知の低い新規エリアにおいても商品力と営業人材のネットワークで立ち上がりに成功している点は注目される。中小ハウスメーカーが減少する市場環境において、破綻企業の案件承継など「受け皿」として機能している点もシェア拡大のドライバーとなっている。

2026年5月期第3四半期累計の連結業績は、売上高31,497百万円（前年同期比53.5%増）、営業利益181百万円（前年同期は営業損失511百万円）と大幅増収かつ黒字転換を果たしている。売上拡大の主因は坂井建設の寄与に加え、既存店および新規店舗の引渡棟数増加であり、利益面でも販管費増を吸収した。計画に対する進捗率は低く見えるが、第2四半期時点での開示の通り第4四半期に偏重する見込であり、通期業績に向けては計画通りの推移となっている。通期計画は売上高46,815百万円（前期比29.1%増）、営業利益1,500百万円（同208.0%増）を見込んでいる。坂井建設の通期寄与や、決算期変更による連結調整により2026年5月期予想は前年比で大きく成長する見込みである。

足元の受注は極めて強い。2026年3月単月受注は223棟と過去最高を更新し、6月～3月累計では1,459棟（前年同期比151.5%増）と高成長を維持している。もっとも、会社側も認識している通り、建築基準法改正に伴う確認申請の長期化により、受注から引渡までの期間は6～7カ月程度へ伸びており、受注増がそのまま今期売上に転化するわけではない点には注意が必要である。実際、引渡棟数は若干遅れが生じているとの認識が示されており、業績の4Q依存度は引き続き高い。

市場環境については、2025年の建築基準法改正により住宅着工は全国的に減少している一方、成熟した市場の中でもロゴスホームと豊栄建設は受注戸数を伸ばしており、シェア拡大局面にある。実際、創業の地である北海道における同社市場シェアは7.9%で、進出エリア及び未進出エリアを含む日本全国における同社市場シェア0.31％は小さく、拡大余地は大きい。一方で、資材価格上昇や確認申請遅延といった外部環境リスクは依然として存在する。

成長戦略としては、（1）新規出店によるエリア拡大、（2）M&Aおよび事業承継案件の取り込み、（3）既存事業の収益性改善、が柱となる。2026年5月期は東海・北海道での出店およびリニューアルを進めており、ロゴスホームについては将来的に全国50拠点体制を視野に入れる。注文住宅事業は事業特性上受注から計上までが長くなるため、新規出店の黒字化には知名度の向上を踏まえ3年を要する計画となっている。来期以降も新規出店をラップしていくため、新店舗が軌道に乗るまで利益成長は鈍化する見込みだが、今後の出店拡大とM&Aを通じて2030年までに引渡棟数5,000棟を目指している点はポジティブに捉えられよう。

株主還元については、配当方針を変更しDOE5%を下限、配当性向30%を目標とする方針を打ち出している。また、シェア型株主優待制度（原資10百万円）導入を決定しており、5月末時点で200株以上保有する株主を対象として電子ギフトとして分配する。個人株主層のさらなる拡大を目的として、株主構成・流通株式比率の観点から流動性の向上という経営課題に対応していくようだ。財務面では自己資本比率13.1%とやや低水準であり、出店投資や在庫積み上げに伴う借入増加とのバランスが今後の注目点となる。

総じて、同社は収益の4Q偏重構造、確認申請遅延による引渡時期の不確実性、そして前期の2度の下方修正を踏まえた業績見通しの信頼性といった点は投資家の記憶にとどまっている。ただ、受注の強さとシェア拡大余地、M&Aによる規模の拡大など、競争優位性のある特徴を持ちつつ明確な成長局面にある。まずは今期4Qの着地および来期見通しの開示内容に注目しつつではあるが、インカムゲインとキャピタルゲインを狙える銘柄として注目度・魅力は高まっている。《YS》