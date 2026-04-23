*17:15JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、原油相場にらみ

23日の東京市場でドル・円は小じっかり。イランによる和平協議の行方やホルムズ海峡の航行を巡る不透明感で原油相場は上昇基調に振れ、ドル買い先行。その後は警戒感からいったん159円30銭まで下げたが、午後は再びドル買いが強まり159円69銭まで値を上げた。

・ユ-ロ・円は186円57銭から186円96銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1692ドルから1.1713ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値59,758.64円、高値60,013.98円、安値58,621.48円、終値59,140.23円(前日比445.63円安)

・17時時点：ドル・円159円60-70銭、ユ-ロ・円186円70-80銭

【要人発言】

・ウィリスNZ財務相

「今年のNZ経済は成長路線継続の見通し」

「成長は遅れているものの、成長軌道は外れていない」

【経済指標】

・日・3月貿易収支：+6670億円（2月：+443億円）

・独・4月製造業PMI：51.2（予想：51.4、3月：52.2）

・独・4月サービス業PMI：46.9（予想：50.3、3月：50.9）

・ユーロ圏・4月製造業PMI：52.2（予想：50.9、3月：51.6）

・ユーロ圏・4月サービス業PMI：47.4（予想：49.8、3月：50.2）《TY》