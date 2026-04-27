*07:50JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比325円高の60045円

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル159.36円換算）で、リクルートHD＜6098＞、中外製薬 ＜4519＞、日本電産＜6594＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比325円高の60045円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は79.61ドル安の49230.71ドル、ナスダックは398.10ポイント高の24836.60で取引を終了した。半導体インテルの好決算を好感した買いが支え、寄り付き後、まちまち。4月ミシガン大学消費者信頼感指数が過去最低に落ち込み、ダウは続落した。中盤にかけ、トランプ大統領がパキスタンに交渉団を派遣し週末のイラン和平再協議の開催が明らかになり、原油価格が一段と下落すると下げ幅を縮小。ナスダックは終日堅調に推移し、過去最高値を更新し、まちまちで終了。

24日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円65銭へ上昇後、159円31銭まで反落し、159円41銭で引けた。米4月ミシガン大学消費者信頼感指数が過去最低に落ち込んだほか、イランの要請を受け、パキスタンで第2回和平協議が開催されることが明かになり原油価格が下落、さらに、司法省がパウエルFRB議長に対する刑事捜査を取り下げたためウォーシュ次期FRB議長承認観測が強まり、長期金利の低下でドルは反落した。ただ、イラク戦争の2003年以来で初めて米3隻の航空母艦が中東に集結しており、リスク存続で下落も限定的となった。ユーロ・ドルは1.1699ドルへ下落後、1.1723ドルまで上昇し、1.1719ドルで引けた。中東紛争が影響し域内経済の成長鈍化懸念が重しとなった。

24日のNY原油先物6月限は弱含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比－1.45ドル（－1.51％）の94.40ドルで通常取引を終了した。

「ADR上昇率上位5銘柄」（24日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7203 (TM.N) アイシン精機 15.19 2421 242.5 11.1

3

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.40 1546 112 7.8

1

6902 (DNZOY) ファナック 21.05 6709 453 7.2

4

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4911 206 4.3

8

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 19.36 6170 207 3.4

7

「ADR下落率上位5銘柄」（24日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 126.00 20079 -391 -1.9

1

8802 (MITEY) 住友不動産 14.00 4462 -220 -4.7

0

8601 (DSEEY) 野村HD 7.87 1254 -58 -4.4

2

6594 (NJDCY) 日本電産 3.79 2416 -49 -1.9

9



■そのたADR（24日）

7203 (TM.N) アイシン精機 15.19 0.00 2421 242.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.48 0.01 5163 4

3

8035 (TOELY) 住友商事 36.27 0.23 5780 -

1

6758 (SONY.N) TDK 16.99 0.44 2708 18.

5

9432 (NTTYY) KDDI 16.06 -0.22 2559 -

6

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.06 0.06 975 2

3

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.89 0.30 5241 1

2

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 19.36 1.37 6170 20

7

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -2.58 4911 20

6

4063 (SHECY) 信越化学工業 21.20 0.30 6757 -1

1

8001 (ITOCY) 丸紅 372.33 333.37 5933 -

3

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.11 -0.02 6462 3

5

8031 (MITSY) 東京エレク 145.80 2.20 46469 61

9

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7171 -13

7

4568 (DSNKY) 第一三共 15.56 -1.87 2480 -1

9

9433 (KDDIY) 関西電力 7.74 0.18 2467

9

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.12 0.09 966 -97

4

8766 (TKOMY) 三井不動産 32.00 -0.50 1700 -

4

7267 (HMC.N) スズキ 44.50 -0.60 1773 -3.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.16 0.00 5788 -4

1

6902 (DNZOY) ファナック 21.05 1.34 6709 45

3

4519 (CHGCY) 中外製薬 27.22 -0.66 8676 -16

9

4661 (OLCLY) オリエンランド 15.00 -0.43 2390 -1

0

8411 (MFG.N) オリックス 30.40 0.00 4845 -

1

6367 (DKILY) ダイキン工業 13.49 0.35 21498 -6

7

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.63 -0.02 5300 -3

5

7741 (HOCPY) キヤノン 25.24 -0.53 4022 -

2

6503 (MIELY) 三菱電機 75.56 2.13 6021 2

2

6981 (MRAAY) 日東電工 20.21 0.21 3221 -

3

7751 (CAJPY) 任天堂 12.42 -0.38 7917 -3

6

6273 (SMCAY) SMC 22.40 0.68 71393 92

3

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.40 -0.04 351 -1.

9

6146 (DSCSY) ディスコ 45.70 0.70 72828 112

8

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.96 -0.23 1906 -

7

8053 (SSUMY) 三菱商事 31.02 1.16 4943 -

7

6702 (FJTSY) 富士通 23.16 -0.06 3691 -

5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 126.00 14.40 20079 -39

1

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.26 -0.02 3270 -1

5

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.20 0.78 1785 5.

5

8002 (MARUY) 三井物産 724.92 11.33 5776 -

8

6723 (RNECY) ルネサス 9.80 -0.48 3123 -1

8

6954 (FANUY) 京セラ 17.11 0.25 2727 1

7

8725 (MSADY) 第一生命HD 17.71 0.05 1411 0.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 28.02 -0.17 4466 -

5

6301 (KMTUY) 小松製作所 43.24 -0.27 6891 -1

6

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.03 -0.25 2878 -1

8

6594 (NJDCY) 日本電産 3.79 0.11 2416 -4

9

6857 (ATEYY) シスメックス 8.71 0.13 1388 -

8

4543 (TRUMY) テルモ 12.85 0.06 2048 -

8

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.50 0.08 1514

9

（時価総額上位50位、1ドル159.36円換

算）《AN》