*06:31JST 24日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場はまちまち、イラン再協議期待やハイテクが支援

■NY株式：米国株式市場はまちまち、イラン再協議期待やハイテクが支援

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は79.61ドル安の49230.71ドル、ナスダックは398.10ポイント高の24836.60で取引を終了した。

半導体インテルの好決算を好感した買いが支え、寄り付き後、まちまち。4月ミシガン大学消費者信頼感指数が過去最低に落ち込み、ダウは続落した。中盤にかけ、トランプ大統領がパキスタンに交渉団を派遣し週末のイラン和平再協議の開催が明らかになり、原油価格が一段と下落すると下げ幅を縮小。ナスダックは終日堅調に推移し、過去最高値を更新し、まちまちで終了。セクター別では、半導体・同製造装置が上昇、電気通信サービスが下落した。

半導体メーカーのインテル（INTC）は第1四半期決算の結果や第2四半期の見通しが予想を上回り、上昇。消費財メーカーのプロクター・アンド・ギャンブル（PG）は四半期決算で売上高の伸びが予想を上回り、上昇。検索グーグル運営のアルファベット（GOOG）はグーグルが人工知能（AI）開発企業のアンソロピックに300億ドル追加投資する可能性が報じられ、上昇。ソーシャルテクノロジー会社のメタ・プラットフォームズ（META）は、ディスカウント小売のアマゾン・ドット・コム（AMZN）とAWS グラビトンプロセッサの利用に関する合意書に署名し、大幅な提携拡大を明らかにし、上昇。

アマゾン・ドット・コム（AMZN）も買われた。防衛のロッキード・マーチン（LMT）は第1四半期決算で純売上が予想を下回ったほか、弾丸増産によるネガティブキャッシュフローが嫌気され、下落。ケーブルテレビ会社のチャーター・コミユニケーションズ（CHTR）は第1四半期決算で動画、インターネット加入者減少が響き、売り上げ減少を嫌気し、下落した。

司法省はFRB本部ビル改修費用に関するパウエルFRB議長に対する刑事捜査の打ち切りを発表。これにより、次期議長の承認がパウエル議長退任までに完了する可能性が強まった。

（Horiko Capital Management LLC）

■NY為替：米イラン和平再協議への期待で原油安、ドルは弱含み

24日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円65銭へ上昇後、159円31銭まで反落し、159円41銭で引けた。米4月ミシガン大学消費者信頼感指数が過去最低に落ち込んだほか、イランの要請を受け、パキスタンで第2回和平協議が開催されることが明かになり原油価格が下落、さらに、司法省がパウエルFRB議長に対する刑事捜査を取り下げたためウォーシュ次期FRB議長承認観測が強まり、長期金利の低下でドルは反落した。ただ、イラク戦争の2003年以来で初めて米3隻の航空母艦が中東に集結しており、リスク存続で下落も限定的となった。

ユーロ・ドルは1.1699ドルへ下落後、1.1723ドルまで上昇し、1.1719ドルで引けた。中東紛争が影響し域内経済の成長鈍化懸念が重しとなった。ユーロ・円は186円85銭まで上昇後、186円68銭まで反落。ポンド・ドルは1.3484ドルから1.3538ドルまで上昇。ドル・スイスは0.7875フランへ上昇後、0.7846フランまで下落した。

■NY原油：弱含み、イランとの再協議の可能性残る

24日のNY原油先物6月限は弱含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比－1.45ドル（－1.51％）の94.40ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは92.68－97.85ドル。中東紛争の長期化が警戒されているが、米国とイランが再協議を行う可能性は残されており、原油先物は一時92.68ドルまで値下がり。通常取引終了後の時間外取引で主に95ドルを挟んだ水準で推移。

■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 52.05ドル -0.42ドル（-0.80％）

モルガン・スタンレー（MS） 188.07ドル -0.58ドル（-0.30％）

ゴールドマン・サックス（GS）926.91ドル -4.39ドル（-0.47％）

インテル（INTC） 82.54ドル +15.76ドル（+23.59％）

アップル（AAPL） 271.06ドル -2.37ドル（-0.86％）

アルファベット（GOOG） 342.32ドル +4.57ドル（+1.35％）

メタ（META） 675.03ドル +15.88ドル（+2.40％）

キャタピラー（CAT） 830.79ドル -4.45ドル（-0.53％）

アルコア（AA） 66.01ドル +0.64ドル（+0.97％）

ウォルマート（WMT） 129.92ドル -2.11ドル（-1.59％）《YY》