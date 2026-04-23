*15:56JST 日経平均は反落、初の6万円到達後は利食い売り優勢

前日22日の米国株式市場は反発。イラン停戦延長を好感、その後、ホルムズ海峡封鎖継続で原油価格が上昇したため伸び悩んだが、今週中の和平再協議の可能性が報じられたほか、主要企業決算を好感した買いに終日堅調に推移した。ナスダックは過去最高値を更新した。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は続伸して取引を開始した。前日の米株高やナスダックの最高値更新を受けて、寄り付きは買いが先行、前場中ごろに取引時間中として初めて6万円台をつける場面がみられた。ただ、その後は利益確定売りが優勢となり、指数は急速に伸び悩んでマイナス圏に転落、半導体関連株の一角に売りが広がったことも重荷となり、先物主導で下げ幅を拡大して一時59000円を割り込む展開となった。

大引けの日経平均は前営業日比445.63円安の59,140.23円となった。東証プライム市場の売買高は27億2,846万株、売買代金は8兆9,832億円だった。業種別では、鉱業、不動産業、機械が上昇した一方で、空運業、非鉄金属、サービス業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は21.6％、対して値下がり銘柄は75.4％となっている。

個別では、ソフトバンクＧ＜9984＞、中外薬＜4519＞、ソシオネクスト＜6526＞、三菱重工業＜7011＞、ルネサス＜6723＞、住友不＜8830＞、日立＜6501＞、ＪＴ＜2914＞、キッコマン＜2801＞、日立建機＜6305＞、住友ファーマ＜4506＞、コマツ＜6301＞、三菱地所＜8802＞などの銘柄が上昇した。

一方、ファーストリテ＜9983＞、ファナック＜6954＞、リクルートHD＜6098＞、ＴＤＫ＜6762＞、フジクラ＜5803＞、京セラ＜6971＞、ディスコ＜6146＞、東エレク<8035>、ソニーＧ<6758>、ベイカレント<6532>、イビデン<4062>、住友電<5802>、村田製<6981>、ＫＤＤＩ<9433>、レーザーテック<6920>などの銘柄が下落した。《FA》