*08:37JST 4/23

強気材料

・日経平均株価は上昇（59585.86、+236.69）

・NYダウは上昇（49490.03、+340.65）

・ナスダック総合指数は上昇（24657.57、+397.61）

・SOX指数は上昇（9909.27、+262.05）

・シカゴ日経225先物は上昇（59890、+90）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・米原油先物相場は上昇（92.96、+3.29）

・為替相場は円安・ドル高（159.40-50）

・対外・対内証券投資(先週)

・4月製造業PMI

・4月サービス業PMI

・4月総合PMI

・国債買い入れオペ(日本銀行)

・石油化学工業協会が月次統計公表

・片山財務相・金融担当相インタビュー

・犬猫生活が東証グロースに新規上場

・米国新規失業保険申請件数(先週)

・4月米国製造業PMI速報値

・4月米国サービス業PMI速報値

・4月米国総合PMI速報値

・1-3月期韓国GDP

・3月中国SWIFTグローバル支払い元建て

・3月ユーロ圏新車販売台数

・4月インド製造業PMI速報

・4月インドサービス業PMI速報

・4月インド総合PMI速報

・4月ドイツ製造業PMI

・4月ドイツサービス業PMI

・4月ドイツ総合PMI

・4月ユーロ圏製造業PMI速報値

・4月ユーロ圏サービス業PMI速報値

・4月ユーロ圏総合PMI速報値

・4月英国製造業PMI

・4月英国サービス業PMI

・4月英国総合PMI

・欧州連合（EU）非公式首脳会議(24日まで)《YY》