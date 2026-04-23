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4/23の強弱材料
*08:37JST 4/23
強気材料
・日経平均株価は上昇（59585.86、+236.69）
・NYダウは上昇（49490.03、+340.65）
・ナスダック総合指数は上昇（24657.57、+397.61）
・SOX指数は上昇（9909.27、+262.05）
・シカゴ日経225先物は上昇（59890、+90）
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・米原油先物相場は上昇（92.96、+3.29）
・為替相場は円安・ドル高（159.40-50）
・対外・対内証券投資(先週)
・4月製造業PMI
・4月サービス業PMI
・4月総合PMI
・国債買い入れオペ(日本銀行)
・石油化学工業協会が月次統計公表
・片山財務相・金融担当相インタビュー
・犬猫生活が東証グロースに新規上場
・米国新規失業保険申請件数(先週)
・4月米国製造業PMI速報値
・4月米国サービス業PMI速報値
・4月米国総合PMI速報値
・1-3月期韓国GDP
・3月中国SWIFTグローバル支払い元建て
・3月ユーロ圏新車販売台数
・4月インド製造業PMI速報
・4月インドサービス業PMI速報
・4月インド総合PMI速報
・4月ドイツ製造業PMI
・4月ドイツサービス業PMI
・4月ドイツ総合PMI
・4月ユーロ圏製造業PMI速報値
・4月ユーロ圏サービス業PMI速報値
・4月ユーロ圏総合PMI速報値
・4月英国製造業PMI
・4月英国サービス業PMI
・4月英国総合PMI
・欧州連合（EU）非公式首脳会議(24日まで)《YY》
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