*07:38JST 22日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は反発、イラン停戦延長を好感

■NY株式：米国株式市場は反発、イラン停戦延長を好感

米国株式市場は反発。ダウ平均は340.65ドル高の49490.03ドル、ナスダックは397.61ポイント高の24657.57で取引を終了した。

イラン停戦延長を好感し、寄り付き後、上昇。その後、ホルムズ海峡封鎖継続で原油価格が上昇したため伸び悩んだが、今週中の和平再協議の可能性が報じられたほか、主要企業決算を好感した買いに、終日堅調に推移した。ナスダックは過去最高値を更新し終了。セクター別では、半導体・同製造装置、テクノロジー・ハード・機器が上昇した一方、不動産管理・開発が下落した。

航空機メーカーのボーイング（BA）は第1四半期決算で、損失が警戒されたほど拡大せず、上昇。電力会社のGEベラノバ（GEV）は第1四半期決算で、電力・電化需要が強く、通期見通しを上方修正し、上昇。アルファベット（GOOG）は傘下の検索グーグルが半導体エヌビディア（NVDA）に対抗し、独自の新世代人工知能（AI）チップを発表し、上昇。ソフトウエアプラットフォームのパランティア・テクノロジー（PLTR）は農務省と農家へのサービス近代化のための業務用ソフトウエア提供で3億ドル規模の契約を締結し、上昇。家電量販チェーンのベスト・バイ（BBY）は最高経営責任者（CEO）が退任を発表し、下落した。

電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は取引終了後に決算を発表。1株当たり利益が予想を上回ったほか、フリーキャッシュフローも減少予想に反し、プラスとなり、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）

■NY為替：米イラン停戦延長もホルムズ海峡封鎖継続、原油高でドル続伸

22日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円12銭へ下落後、159円58銭まで上昇し、159円50銭で引けた。米イラン停戦延長が発表されたが、ホルムズ海峡の封鎖が続き、原油高に連れ、米金利先高観にドル買い・円売りが優勢となった。

ユーロ・ドルは1.1743ドルから1.1703ドルまで下落し、1.1705ドルで引けた。ドイツが成長見通しを引下げ、ユーロ売りが優勢となった。ユーロ・円は186円92銭から186円67銭まで下落。ポンド・ドルは1.3492ドルへ下落後、1.3524ドルまで上昇。ドル・スイスは0.7815フランから0.7850フランまで上昇した。

■NY原油：大幅続伸、中東紛争の長期化を警戒

22日のNY原油先物6月限は大幅続伸。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋3.29ドル（＋3.67％）の92.96ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは87.64－93.73ドル。中東紛争の長期化が警戒されており、米国とイランが近日中に再協議を行う見込みは薄いため、原油価格は上昇。中東情勢は総じて予断を許さない状況が続いている。通常取引終了後の時間外取引で主に92ドル台後半で推移。

■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 53.12ドル -0.36ドル（-0.67％）

モルガン・スタンレー（MS） 191.05ドル +1.74ドル（+0.91％）

ゴールドマン・サックス（GS）934.84ドル +8.29ドル（+0.89％）

インテル（INTC） 65.27ドル -0.99ドル（-1.49％）

アップル（AAPL） 273.17ドル +7.00ドル（+2.62％）

アルファベット（GOOG） 337.73ドル +7.26ドル（+2.19％）

メタ（META） 674.72ドル +5.88ドル（+0.87％）

キャタピラー（CAT） 808.87ドル +8.42ドル（+1.05％）

アルコア（AA） 68.53ドル +1.38ドル（+2.05％）

ウォルマート（WMT） 129.98ドル +0.38ドル（+0.29％）《YY》