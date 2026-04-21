*08:00JST 米国株式市場は小幅反落、イラン和平合意への期待後退

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（20日）

APR21

Ｏ 59370（ドル建て）

Ｈ 59400

Ｌ 58710

Ｃ 59300 大証比+400（イブニング比+35）

Vol 4516



APR21

Ｏ 58940（円建て）

Ｈ 59375

Ｌ 58685

Ｃ 59265 大証比+365（イブニング比+0）

Vol 17923

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（20日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル158.78円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、リ

クルートHD＜6098＞、ディスコ＜6146＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 14.47 0.00 2298 -62.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.80 -0.18 5399 9

2

8035 (TOELY) 住友商事 37.96 -0.78 6027 2

7

6758 (SONY.N) TDK 16.08 -0.45 2553 1

1

9432 (NTTYY) KDDI 16.57 0.17 2631 4.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.09 -0.09 981 3.

7

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.66 -0.49 5186 3

3

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 15.24 0.51 4840 6

6

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 0.68 4894 18

9

4063 (SHECY) 信越化学工業 21.45 -0.36 6812 3

9

8001 (ITOCY) 丸紅 370.99 333.00 5891

6

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.60 -0.22 6828 5

3

8031 (MITSY) 東京エレク 141.05 -1.74 44792 54

2

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 0.00 7939 31

4

4568 (DSNKY) 第一三共 19.05 0.40 3025 2

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.80 -0.03 2477 1

3

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.43 -0.22 987 -988.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 33.20 0.00 1757

4

7267 (HMC.N) スズキ 47.78 -0.62 1897

3

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.19 -0.19 5776 -1

4

6902 (DNZOY) ファナック 20.66 0.56 6561 5

8

4519 (CHGCY) 中外製薬 27.91 1.23 8863 1

9

4661 (OLCLY) オリエンランド 16.57 -0.09 2631 -12.

5

8411 (MFG.N) オリックス 31.87 -0.36 5060 2

0

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.05 0.40 22309 6

9

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.55 -0.27 5573 -

2

7741 (HOCPY) キヤノン 28.36 -0.16 4503 1

3

6503 (MIELY) 三菱電機 77.10 2.50 6121 3

3

6981 (MRAAY) 日東電工 21.27 -0.40 3377

7

7751 (CAJPY) 任天堂 13.37 -0.19 8492 -1

5

6273 (SMCAY) SMC 22.62 0.24 71832 36

2

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.75 0.05 377 -2.

4

6146 (DSCSY) ディスコ 46.40 -0.70 73674 72

4

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.67 -0.33 2012 -

9

8053 (SSUMY) 三菱商事 30.96 -0.69 4916

6

6702 (FJTSY) 富士通 23.66 -0.45 3757

4

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 124.03 12.43 19693 -75

7

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.77 0.00 3420

0

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.00 -1.17 1905 38.

5

8002 (MARUY) 三井物産 736.00 -9.63 5843

7

6723 (RNECY) ルネサス 9.34 0.32 2966 -6.

5

6954 (FANUY) 京セラ 17.42 0.11 2766 1

2

8725 (MSADY) 第一生命HD 18.55 -0.21 1473 1

4

8801 (MTSFY) 三菱地所 28.79 -0.21 4571 1

8

6301 (KMTUY) 小松製作所 44.36 1.33 7043 4

3

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.01 -0.05 3179 -

1

6594 (NJDCY) 日本電産 3.74 0.17 2375 -3

3

6857 (ATEYY) シスメックス 8.99 -0.12 1427 -10.

5

4543 (TRUMY) テルモ 13.87 0.07 2202 -3.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.55 -0.35 1516 -7.

5

（時価総額上位50位、1ドル158.78円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（20日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

5020 (JXHLY) ENEOS 17.59 1396 58.5 4.3

7

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 7939 314 4.1

2

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4894 189 4.0

2

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.40 1540 56 3.7

7

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.00 1905 38.5 2.0

6

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（20日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8802 (MITEY) 住友不動産 14.00 4446 -242 -5.1

6

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 124.03 19693 -757 -3.7

0

7203 (TM.N) アイシン精機 14.47 2298 -62.5 -2.6

5

5401 (NPSCY) 日本製鉄 3.72 591 -8.8 -1.4

7



「米国株式市場概況」（20日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49442.56 前日比：-4.87

始値：49422.37 高値：49489.63 安値：49245.60

年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：24404.39 前日比：-64.09

始値：24417.53 高値：24435.92 安値：24221.53

年初来高値：24468.48 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7109.14 前日比：-16.92

始値：7117.05 高値：7122.65 安値：7084.41

年初来高値：7126.06 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.875％ 米10年国債 4.259％

米国株式市場は小幅反落。ダウ平均は4.87ドル安の49442.56ドル、ナスダックは64.

09ポイント安の24404.39で取引を終了した。

イランがホルムズ海峡を再び封鎖するなど、緊張が高まり和平合意の期待後退で原

油高が嫌気され、寄り付き後、下落。ただ、副大統領や特使が依然、パキスタンに

向かう計画をトランプ大統領が確認したため再協議への期待に中盤にかけ、売りが

後退した。長期金利の低下も相場を支え、終盤にかけ、下げ幅を縮小し、終了。セ

クター別では、不動産管理・開発や銀行が上昇した一方、自動車・自動車部品が下

落した。

半導体のマーベル・テクノロジー（MRVL）はアルファベット（GOOG）傘下のグーグ

ルが半導体エヌビディア（NVDA）のチップへの依存度低下を目指し同社と共同で効

率性を高める新たなチップを共同で開発すると発表し、上昇。化粧品小売りのアル

タ・ビューティ（ULTA）は持続的な収益を評価し、アナリストが投資判断を引き上

げ、上昇。磁石メーカーのUSAレア・アース（USAR）は業界での世界的なリーダーを

目指しブラジルの鉱山会社セラ・ベルデ買収を発表し、上昇。

製薬会社のイーライリリー（LLY）はがん治療薬開発バイオ、ケロニア・セラピュー

ティクスを最大70億ドル規模で買収することで両社が合意したと発表し、下落。航

空会社のアメリカン（AAL）は声明を発表し、同業ユナイテッド(UAL)による潜在的

な買収案を拒否する姿勢を明らかにし、下落。同業ユナイテッド(UAL)も売られた。

連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長に指名されたウォ―シュ氏は、承認公聴会で

の証言原稿の中で、指名が承認されれば、「独立性を守る」と主張した。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》