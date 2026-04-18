*13:55JST 国内外の注目経済指標：4月米製造業PMIは悪化の可能性も

4月20日－24日発表予定の経済指標予想については以下の通り。

■21日（火）午後9時30分発表予定

○(米)3月小売売上高-予想：前月比＋1.3％

2月実績は前月比＋0.6％。税還付の影響が出始めているようだが。ガソリン価格の値上がりによって全体の数字は高い伸びとなる見込み。ただ、原油高は個人消費を圧迫する要因となるため、4月以降については楽観視できない。

■22日（水）午後9時30分発表予定

○(日)3月貿易収支-予想：＋1兆676億円

参考となる3月上中旬分の貿易収支は＋4102億円で輸出の伸びが目立った。前年3月の貿易収支は＋5298億円となっており、今年3月については昨年3月の貿易黒字額を大幅に上回る見込み。

■23日（木）午後5時発表予定

○(欧)4月ユーロ圏製造業PMI -3月実績は51.6

3月実績は51.6。4月については、多くの業種でイラン戦争に起因するエネルギー価格の大幅上昇の影響を受けることから、3月実績を下回る可能性が高いと予想される。

■23日（木）午後10時45分発表予定

○(米)4月製造業PMI -3月実績は52.3

3月実績は52.3。4月についてはイラン戦争に起因するエネルギー価格の大幅上昇の影響が表面化するとみられ、3月実績を下回る可能性が高いと予想される。

○その他の主な経済指標の発表予定

・20日（月）：（加）3月消費者物価指数

・21日（火）：（英）3月失業率

・22日（水）：（英）3月消費者物価指数、（欧）2月ユーロ圏鉱工業生産

・23日（木）：（欧）4月ユーロ圏サービス業PMI、（英）4月サース業PMI、（米）4月サービス業PMI

・24日（金）：（日）3月全国消費者物価指数、（英）3月小売売上高《FA》