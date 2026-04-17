*08:08JST 米国株式市場は上昇、強い経済指標やイラン和平合意に期待

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（16日）

APR16

Ｏ 58645（ドル建て）

Ｈ 59805

Ｌ 58585

Ｃ 59350 大証比-240（イブニング比+15）

Vol 4364



APR16

Ｏ 58585（円建て）

Ｈ 59795

Ｌ 58570

Ｃ 59335 大証比-255（イブニング比+0）

Vol 15821

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（16日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル159.13円換算）で、リクルートHD＜6098＞、ファ

ナック＜6902＞、SMC＜6273＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 14.47 0.00 2303 -2

0

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.93 0.03 5514 4

8

8035 (TOELY) 住友商事 38.32 -0.18 6098

4

6758 (SONY.N) TDK 15.76 1.45 2508 -3

2

9432 (NTTYY) KDDI 16.44 -0.05 2616 -1

1

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.10 -0.03 987 19.

9

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.85 -0.26 5227

7

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 14.87 0.81 4733 6

1

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 1.35 4904 19

9

4063 (SHECY) 信越化学工業 21.90 0.47 6970 6

0

8001 (ITOCY) 丸紅 376.56 3.61 5992 -4

8

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.63 -0.17 6866 -

6

8031 (MITSY) 東京エレク 143.10 5.30 45543 -27

7

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7161 -11

4

4568 (DSNKY) 第一三共 18.21 -0.34 2898

9

9433 (KDDIY) 関西電力 7.72 -0.31 2457 -97.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.57 0.03 1000 -1011.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 33.00 -0.70 1750 -

9

7267 (HMC.N) スズキ 47.92 0.53 1906 -1

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.32 -0.23 5831 -1

6

6902 (DNZOY) ファナック 19.73 0.20 6279 -5

4

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.78 -0.42 8523 -6

8

4661 (OLCLY) オリエンランド 16.46 -0.07 2619 -21.

5

8411 (MFG.N) オリックス 31.74 -0.16 5051 -1

8

6367 (DKILY) ダイキン工業 13.83 0.13 22008 -8

2

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.78 -0.07 5659 1

3

7741 (HOCPY) キヤノン 28.15 0.10 4480 -

9

6503 (MIELY) 三菱電機 74.87 1.34 5957 -1

8

6981 (MRAAY) 日東電工 20.78 0.44 3307 -1

5

7751 (CAJPY) 任天堂 13.12 0.18 8351 2

7

6273 (SMCAY) SMC 22.40 -0.38 71290 -65

0

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.60 0.07 366 -3.

8

6146 (DSCSY) ディスコ 45.40 0.70 72245 -78

5

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.75 0.16 2029 -4.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 31.78 0.17 5057 -2

9

6702 (FJTSY) 富士通 23.03 -0.36 3665 -1

4

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.00 16.40 20369 -6

1

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.64 -0.10 3386 -2

5

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.79 -0.65 1876 -1

1

8002 (MARUY) 三井物産 745.72 0.43 5933 -3

4

6723 (RNECY) ルネサス 8.61 0.15 2740 -25.

5

6954 (FANUY) 京セラ 16.86 0.37 2683 -1

7

8725 (MSADY) 第一生命HD 18.83 0.05 1498 -

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 29.27 -0.13 4658 -2

1

6301 (KMTUY) 小松製作所 42.57 -2.79 6774 -3

8

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.93 0.02 3160 -2

3

6594 (NJDCY) 日本電産 3.56 0.13 2266 -4

0

6857 (ATEYY) シスメックス 8.92 -0.07 1419 -9.

5

4543 (TRUMY) テルモ 13.69 -0.10 2178 -1

0

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.90 0.01 1575 1

6

（時価総額上位50位、1ドル159.13円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（16日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.40 1544 75.5 5.1

4

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4904 199 4.2

3

9104 (MSLOY) 川崎汽船 17.00 2705 58.5 2.2

1

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.10 987 19.9 2.0

6

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 14.87 4733 61 1.3

1

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（16日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8802 (MITEY) 住友不動産 14.00 4456 -289 -6.0

9

9433 (KDDIY) 関西電力 7.72 2457 -97.5 -3.8

2

6594 (NJDCY) 日本電産 3.56 2266 -40 -1.7

3

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 7161 -114 -1.5

7



「米国株式市場概況」（16日）

ＮＹＤＯＷ

終値：48578.72 前日比：115.00

始値：48557.82 高値：48683.45 安値：48337.38

年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：24102.70 前日比：86.69

始値：24062.45 高値：24156.18 安値：23894.91

年初来高値：24102.70 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7041.28 前日比：18.33

始値：7037.78 高値：7051.23 安値：7008.52

年初来高値：7041.28 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.929％ 米10年国債 4.314％

米国株式市場は上昇。ダウ平均は115ドル高の48578.72ドル、ナスダックは86.68ポ

イント高の24102.70で取引を終了した。

予想を上回った経済指標を好感し、寄り付き後、上昇。その後、イラン和平合意が

容易ではなく時間がかかるとの懸念やホルムズ海峡の封鎖状況が続き、原油価格や

金利が上昇するに連れ相場は一時下落に転じた。中盤にかけ、イスラエルとレバノ

ンが10日間の停戦で合意したことをトランプ大統領が明らかにしイラン再協議に楽

観的な見通しを示し、再び上昇。終盤にかけ上げ幅を拡大し、ナスダックは連日で

過去最高値を更新し、終了した。セクター別では、電気通信サービスやソフトウエ

アサービスが上昇した一方、資本財が下落。

飲料メーカーのペプシコ（PEP）は四半期決算で値下げが奏功し価格競争力の向上

で、増収増益となり、上昇。半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）

はアナリストの投資判断引き上げで上昇。ヘルスケア製品メーカーのアボットラボ

ラトリーズ（ABT）は四半期決算で、栄養ビジネスが依然ふるわず通期の業績見通し

を引き下げ下落。金融サービス会社のチャールズ・シュワブ（SCHW）は第1四半期決

算で純収益が予想を下回り、下落した。

動画配信のネットフリックス（NFLX）は取引終了後に決算を発表。第2四半期見通し

が予想を下回り、時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》