*14:52JST 日経平均は1474円高、米経済指標や金融当局者の発言などに関心

日経平均は1474円高（14時50分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト＜6857＞、東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞などがプラス寄与上位となっており、一方、コマツ＜6301＞、ベイカレント＜6532＞、クボタ＜6326＞などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、非鉄金属、電気機器、繊維製品、その他製品、情報・通信業が値上がり率上位、鉱業、水産・農林業、陸運業、食料品、精密機器が値下がり率上位となっている。

日経平均は上げ幅を広げている。米国では今晩、週間の新規失業保険申請件数、4月のフィラデルフィア連銀製造業景況指数、３月の米鉱工業生産・設備稼働率が発表され、また、ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁の講演、ミラン米連邦準備制度理事会（FRB）理事の討議参加が予定されている。企業決算では、ネットフリックスが1-3月期決算を発表する。また、米・ワシントンDCで20カ国・地域（Ｇ20）財務相・中央銀行総裁会議が開かれる。《SK》