*09:44JST 金はレンジブレイクの可能性 サンワード証券の陳氏

皆さん、こんにちは。今回は、金についてのレポートを紹介します。

陳さんはまず、『金はレンジブレイクの可能性』と述べています。

続けて、『14日のNY金先物相場は、米国とイランの和平協議進展への期待を背景としたドル安やインフレ懸念緩和を受け、3営業日ぶりに反発した。前日比82.70ドル（1.73％）高の1オンス＝4850.10ドル。中心限月の清算値ベースで3月中旬以来約1カ月ぶりの高値を付けた』と伝えています。

また、『米軍はイランの港や沿岸部への船舶の出入りを阻止する封鎖を開始し、イランが事実上封鎖している原油輸送の要衝ホルムズ海峡を「逆封鎖」した』と伝え、『一方、米国とイランの交渉団は今週、パキスタンの首都イスラマバードに赴き、戦闘終結に向け協議を再開する可能性があると報じられた。これをきっかけに、和平協議進展への期待が台頭し、有事のドル買いが売り戻され、逆にドル建て金は買いが優勢となった』と解説しています。

陳さんは、『OSE金は25500円レベルに上昇し、上値抵抗線となっている50日移動平均線に接近している。すでに、高値28498円（1月29日）、安値22073円（3月23日）の0.5倍（半値）戻し＝25286円を達成していることから、次は0.62倍戻し＝26980円が目安になろう』と考察しています。

また、『26000円に上昇すると、24000～26000円のレンジブレイクが実現し、値幅2000円の倍返しから28000円が、次の上昇の目安になってくる可能性も高まるだろう』と述べています。



参考にしてみてくださいね。

上記の詳細コメントは、ブログ「テクニカルマイスター」の4月15日付「金はレンジブレイクの可能性」にまとめられていますので、ご興味があればご覧ください。《CS》