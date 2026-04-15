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前日に動いた銘柄 part1キオクシアHD、メイコー、ソフトバンクグループなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1キオクシアHD、メイコー、ソフトバンクグループなど
銘柄名<コード>14日終値⇒前日比
SKジャパン＜7608＞ 870 +84
26年2月期営業利益51.3％増。従来予想の38.3％増を上回って着地。
1stコーポ＜1430＞ 1133 +66
26年5月期利益と配当予想を上方修正。
松竹＜9601＞ 10540 -1130
営業利益が前期3.7倍だが今期40.1％減予想。
買取王国＜3181＞ 975 +61
営業利益が前期20.1％増・今期18.5％増予想。
ペイクラウド＜4015＞ 400 -49
上期営業利益19.1％減。第1四半期の7.5％減から減益率拡大。
はてな＜3930＞ 1258 +203
上場10周年記念株主優待を発表。
カーブスHD＜7085＞ 878 +115
業績・配当上方修正や株主優待拡充で。
キオクシアHD＜285A＞ 35000 +3730
米サンディスクの株価上昇が続く。
メイコー＜6787＞ 29370 +3220
ボラティリティ大きく地合い改善での値幅取りも。
ソフトバンクグループ＜9984＞ 4282 +478
米半導体株高でアームも大幅上昇。
ブックオフGHD＜9278＞ 2155 +251
第3四半期売上好調で一転2ケタ増益に。
日本ケミコン＜6997＞ 1942 +180
AI関連の一角としてショートカバーも優勢か。
KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 7200 +353
SOX指数上昇などで半導体関連が総じて上昇。
東邦チタニウム＜5727＞ 3595 +370
JX金属の上昇に連れ高。
日本電波工業＜6779＞ 1718 +145
先週末の高値更新から上値妙味が増す状況に。
JX金属＜5016＞ 5156 +521
全体相場大幅高でAI関連に資金向かう。
アドバンテスト＜6857＞ 27000 +2120
米メモリー関連株の上昇で上値追い。
オプトラン＜6235＞ 3685 +330
3月高値奪回を意識する動きにも。
日本電気＜6701＞ 4083 +201
米ソフトウェア関連株上昇で安心感。
山一電機＜6941＞ 10000 +760
高値更新で上値妙味も広がる。
ルネサスエレクトロニクス<6723> 2732.5 +201.5
半導体関連株が全般上昇しており。
ベイカレント<6532> 4887 +279
米ソフト株の上昇目立ち見直し買い向かう。
マネーフォワード<3994> 3877 +277
米SaaS株の上昇で買い安心感。
日鉄鉱業<1515> 2767 +130
銅市況など金属価格上昇が追い風。
テクセンドフォトマスク<429A> 3610 +295
半導体株高の流れから資金向かう。
日本マイクロニクス<6871> 12590 +520
メモリー関連株上昇に連れ高。
フルヤ金属<7826> 7580 +370
AI関連向け需要拡大期待が続く。
ディスコ<6146> 71630 +4260
主力の半導体株は総じて高く。
TOWA<6315> 2783 +129
半導体製造装置株高で。《CS》
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