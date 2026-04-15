*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1キオクシアHD、メイコー、ソフトバンクグループなど

銘柄名<コード>14日終値⇒前日比

SKジャパン＜7608＞ 870 +84

26年2月期営業利益51.3％増。従来予想の38.3％増を上回って着地。

1stコーポ＜1430＞ 1133 +66

26年5月期利益と配当予想を上方修正。

松竹＜9601＞ 10540 -1130

営業利益が前期3.7倍だが今期40.1％減予想。

買取王国＜3181＞ 975 +61

営業利益が前期20.1％増・今期18.5％増予想。

ペイクラウド＜4015＞ 400 -49

上期営業利益19.1％減。第1四半期の7.5％減から減益率拡大。

はてな＜3930＞ 1258 +203

上場10周年記念株主優待を発表。

カーブスHD＜7085＞ 878 +115

業績・配当上方修正や株主優待拡充で。

キオクシアHD＜285A＞ 35000 +3730

米サンディスクの株価上昇が続く。

メイコー＜6787＞ 29370 +3220

ボラティリティ大きく地合い改善での値幅取りも。

ソフトバンクグループ＜9984＞ 4282 +478

米半導体株高でアームも大幅上昇。

ブックオフGHD＜9278＞ 2155 +251

第3四半期売上好調で一転2ケタ増益に。

日本ケミコン＜6997＞ 1942 +180

AI関連の一角としてショートカバーも優勢か。

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 7200 +353

SOX指数上昇などで半導体関連が総じて上昇。

東邦チタニウム＜5727＞ 3595 +370

JX金属の上昇に連れ高。

日本電波工業＜6779＞ 1718 +145

先週末の高値更新から上値妙味が増す状況に。

JX金属＜5016＞ 5156 +521

全体相場大幅高でAI関連に資金向かう。

アドバンテスト＜6857＞ 27000 +2120

米メモリー関連株の上昇で上値追い。

オプトラン＜6235＞ 3685 +330

3月高値奪回を意識する動きにも。

日本電気＜6701＞ 4083 +201

米ソフトウェア関連株上昇で安心感。

山一電機＜6941＞ 10000 +760

高値更新で上値妙味も広がる。

ルネサスエレクトロニクス<6723> 2732.5 +201.5

半導体関連株が全般上昇しており。

ベイカレント<6532> 4887 +279

米ソフト株の上昇目立ち見直し買い向かう。

マネーフォワード<3994> 3877 +277

米SaaS株の上昇で買い安心感。

日鉄鉱業<1515> 2767 +130

銅市況など金属価格上昇が追い風。

テクセンドフォトマスク<429A> 3610 +295

半導体株高の流れから資金向かう。

日本マイクロニクス<6871> 12590 +520

メモリー関連株上昇に連れ高。

フルヤ金属<7826> 7580 +370

AI関連向け需要拡大期待が続く。

ディスコ<6146> 71630 +4260

主力の半導体株は総じて高く。

TOWA<6315> 2783 +129

半導体製造装置株高で。《CS》