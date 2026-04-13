「GMO不動産査定」一括査定とAI査定に対応 - 売却相場を可視化し高値売却を後押し

GMO TECH株式会社（東京都渋谷区）は、不動産売却を検討するユーザー向けに、一括査定サービス「GMO不動産査定」を提供している。複数の不動産会社、最大6社へ同時に査定依頼を行い、査定額を比較できる点が特徴で、売却価格の判断を効率的に行える仕組みとなっている。

■不動産売却が身近になる時代

少子高齢化の進展を背景に、相続や住み替えを機に不動産売却を検討する機会が増えている。加えて、近年は都市部を中心に不動産価格が上昇傾向にあり、売却を検討するには追い風ともいえる環境が続いている。売却を検討する機運が高まる中、課題となるのが「自分の物件がいくらで売れるのか」を正確に把握することだ。

■複数社への査定で相場を把握

不動産の売却では、1社のみに査定を依頼した場合、その提示額が適正かどうか判断しづらい。一方で、複数の不動産会社に査定を依頼することで、各社の査定額や提案内容を比較でき、価格の妥当性や売却戦略の違いを見極めやすくなる。

GMO不動産査定は、こうした複数社への査定依頼を一度の簡単な入力で行えるのが特徴だ。最大6社へ同時に依頼できるため、効率的に比較・検討を進められる仕組みとなっている。

■AI査定で売却推定価格を即時把握

査定依頼が完了すると、AIによる売却推定価格が即座に提示される。このAI査定は、最新のディープラーニング技術と豊富な不動産取引データを組み合わせて開発され、マンション・土地・戸建といった幅広い物件種別に対応し全国のエリアをカバーしている。

継続的に市場データを学習することで、直近の動向を反映した価格を算出できる点が特徴だ。不動産会社からの査定結果を待つことなく、物件ごとの具体的な売却価格の目安を把握できるため、その後に届く各社の査定額を比較・検討する際の判断材料として活用しやすい仕組みとなっている。

■エリア別・物件種別の相場情報も掲載

また、サイト内では、物件種別ごとの売却相場をエリア別に確認可能。都道府県や市区町村単位での価格推移や相場を把握できるため、査定依頼前の参考情報として活用できる。

例えば、東京都の中古マンションや千葉県の土地など、地域や物件の条件に応じた相場情報を事前に把握することで、売却時の判断材料となる。さらに、過去1年のデータでは、「間取り別」「築年数別」「駅徒歩別」といったより細かい条件ごとの相場も確認でき。自分の条件に近い相場を知ることができる。

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