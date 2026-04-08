レクサス、急速充電「LEXUS Charging」開始　全国約1000基対応

トヨタは高級車ブランド「レクサス」において、新急速充電サービス「LEXUS Charging」を4月1日に開始した。電気自動車（BEV）ユーザー向けに、全国の充電インフラを一体化した新サービスで、従来より利便性を大幅に高めた点が特徴だ。

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同サービスは、レクサス充電ステーションや販売店の急速充電器に加え、トヨタ販売店の設備も利用可能とした。これにより、国内で利用できる急速充電器は約1000基規模へ拡大。専用アプリを通じて検索・予約・決済までを一括で行える仕組みを整えた。

■全国ネットワーク化で充電不安を解消

LEXUS Chargingは、従来の拠点型サービスから一歩進み、複数の充電ネットワークを統合した点が大きな特徴だ。レクサスおよびトヨタ販売店に加え、外部ネットワークとも連携し、全国規模での利用が可能となる。

2026年3月時点では、レクサス充電ステーション19基、レクサス販売店232基、トヨタ販売店365基など、多様な拠点で利用できる体制を整備している。

また、最大150kW級の急速充電器に対応し、長距離移動時の充電時間短縮にも寄与する。事前予約機能により、待ち時間の削減も図る。

■アプリ連携で“ワンストップ充電”実現

サービスはトヨタのEV向けプラットフォームと連携し、アプリ上で充電器検索、予約、決済までを一元化した。ユーザーは複数のカードやサービスを使い分ける必要がなくなる。

さらに、自宅充電設備の提供なども含め、外出先と自宅の両方をカバーする充電環境を構築。日常利用から長距離移動まで、シームレスなEV体験を支援する。

■プレミアムEV市場での競争力強化

高級EV市場では、車両性能だけでなく「充電インフラの質」が競争力を左右する要素となっている。欧州勢では、アウディやポルシェなどが共同で急速充電網を整備しており、インフラ競争が激化している。

こうした中、レクサスは独自ネットワークに加え、他ブランド連携も進めている。今後は外部ネットワークとの相互利用拡大により、利用可能拠点のさらなる増加が見込まれる。

■ユーザー視点での価値

LEXUS Chargingの最大の価値は、「充電の不安」を解消する点にある。

従来、EVユーザーは充電器の場所や空き状況、決済方法の違いに悩まされることが多かった。新サービスでは、これらをアプリで一括管理できるため、特に高級車ユーザーが求めるストレスのない移動体験を実現する。

都市部での短時間充電から、地方での長距離移動まで対応できる点は、BEV普及の障壁を下げる要素となる。

LEXUS Chargingは、単なる充電サービスではなく、レクサスの電動化戦略を支える基盤といえる。EV市場が拡大する中で、インフラとサービスを一体化した今回の取り組みは、プレミアムブランドとしての競争力を左右する重要な施策となりそうだ。