*13:07JST システムサポートホールディングス---中京テレビへServiceNow導入と内製化支援

システムサポートホールディングス＜4396＞は9日、子会社のシステムサポートが中京テレビに対し、クラウド型AIプラットフォーム「ServiceNow AI Platform」を導入し、運用・改善の内製化まで伴走支援したと発表した。

従来のワークフローは紙申請の電子化やExcel併用にとどまり、業務の属人化やナレッジ共有不足となっていたことから、業務自動化と情報一元管理を目的に導入が決定された。

同社は導入にあたり、カスタマイズを最小限に抑えた標準機能ベースの設計を行い、初期構築ではワークフローや申請カタログのサンプルを1-2本作成し、内製展開の基盤を整備した。

さらに導入後はレビューや技術相談を中心とした伴走支援を提供し、自社主導での改善サイクル確立を支援した。

その結果、申請業務の自動化と一元管理により確認工数を削減したほか、グループ会社を含めた全社ポータルの一本化により情報共有を円滑化した。

また、IT運用ではPC棚卸や台帳管理などを同基盤上で完結させ、定型業務の負荷軽減を実現。加えて約50の申請カタログについて短期間で内製化し、自社による改善・追加が可能な体制を構築した。

今後はAIやチャットボット活用による自己解決促進やID管理の一元化、セキュリティ強化などを進め、さらなる業務改善を図る。《KT》