*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 GameWith、ヒトトヒトHD、白鳩など

銘柄名<コード>9日終値⇒前日比

リンクアンドモチベーション＜2170＞ 606 -33

過熱感も強まり利食い売り圧力強まる。

パルグループHD＜2726＞ 1480 -100

8日は決算評価で強い動き目立ったが。

ARCHION＜543A＞ 412 -20

HDとして上場後の大幅高の反動が続く。

ペプチドリーム＜4587＞ 1229 -61

25日線レベルでは戻り売り優勢に。

SHIFT＜3697＞ 665.2 -29.1

情報ソフト関連は総じて戻り売り優勢に。

イオン＜8267＞ 1800 -160.5

ツルハHDの株安も影響へ。

住友金属鉱山＜5713＞ 9922 -433

原油価格下げ止まりで8日上昇の反動。

ハーモニック・ドライブ・システムズ＜6324＞ 3940 -215

8日大幅高からの戻り売り。

ディスコ＜6146＞ 64600 -2850

8日は好地合いに乗って急反発となったが。

ソシオネクスト＜6526＞ 1830 -101

半導体関連の一角ではさえない動きも。

三井化学＜4183＞ 1983.5 -108.5

原油価格下げ止まりで前日大幅高の反動も。

GameWith＜6552＞ 235 +50

第3四半期の好決算を評価。

ヒトトヒトHD＜549A＞ 621 +100

直近IPO銘柄として需給妙味からの値幅取りの動き続く。

白鳩＜3192＞ 530 +80

10日の決算発表控えて思惑買い続く。

地域新聞社＜2164＞ 328 +15

福岡証券取引所本則市場に上場と発表。上値は重い。

リファインバスG＜7375＞ 1415 -118

8日ストップ安で押し目買い誘う。

NPC＜6255＞ 785 -18

上期営業利益が99.0％減。

パワーエックス＜485A＞ 6700 +280

6日高値を上回り先高期待高まる。

ジャパンM&A＜9236＞ 1256 -111

8日急伸の反動安。

VALUENEX＜4422＞ 886 -5

8日まで4日連続ストップ高の買い人気が継続。

IGS<4265> 359 -80

8日大幅安の売り地合いが継続。

アストロスケール<186A> 1239 +54

8日まで6日続伸の買い地合いが継続。

SAAFHD<1447> 346 -79

25日線を下回り手仕舞い売り誘う。

アクリート <4395> 1140 -40

ITインテグレーションなどを展開するシンガポールのCC社と合弁会社設立。

上昇して始まるが買い続かず。《CS》