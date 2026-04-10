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前日に動いた銘柄 part2 GameWith、ヒトトヒトHD、白鳩など
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 GameWith、ヒトトヒトHD、白鳩など
銘柄名<コード>9日終値⇒前日比
リンクアンドモチベーション＜2170＞ 606 -33
過熱感も強まり利食い売り圧力強まる。
パルグループHD＜2726＞ 1480 -100
8日は決算評価で強い動き目立ったが。
ARCHION＜543A＞ 412 -20
HDとして上場後の大幅高の反動が続く。
ペプチドリーム＜4587＞ 1229 -61
25日線レベルでは戻り売り優勢に。
SHIFT＜3697＞ 665.2 -29.1
情報ソフト関連は総じて戻り売り優勢に。
イオン＜8267＞ 1800 -160.5
ツルハHDの株安も影響へ。
住友金属鉱山＜5713＞ 9922 -433
原油価格下げ止まりで8日上昇の反動。
ハーモニック・ドライブ・システムズ＜6324＞ 3940 -215
8日大幅高からの戻り売り。
ディスコ＜6146＞ 64600 -2850
8日は好地合いに乗って急反発となったが。
ソシオネクスト＜6526＞ 1830 -101
半導体関連の一角ではさえない動きも。
三井化学＜4183＞ 1983.5 -108.5
原油価格下げ止まりで前日大幅高の反動も。
GameWith＜6552＞ 235 +50
第3四半期の好決算を評価。
ヒトトヒトHD＜549A＞ 621 +100
直近IPO銘柄として需給妙味からの値幅取りの動き続く。
白鳩＜3192＞ 530 +80
10日の決算発表控えて思惑買い続く。
地域新聞社＜2164＞ 328 +15
福岡証券取引所本則市場に上場と発表。上値は重い。
リファインバスG＜7375＞ 1415 -118
8日ストップ安で押し目買い誘う。
NPC＜6255＞ 785 -18
上期営業利益が99.0％減。
パワーエックス＜485A＞ 6700 +280
6日高値を上回り先高期待高まる。
ジャパンM&A＜9236＞ 1256 -111
8日急伸の反動安。
VALUENEX＜4422＞ 886 -5
8日まで4日連続ストップ高の買い人気が継続。
IGS<4265> 359 -80
8日大幅安の売り地合いが継続。
アストロスケール<186A> 1239 +54
8日まで6日続伸の買い地合いが継続。
SAAFHD<1447> 346 -79
25日線を下回り手仕舞い売り誘う。
アクリート <4395> 1140 -40
ITインテグレーションなどを展開するシンガポールのCC社と合弁会社設立。
上昇して始まるが買い続かず。《CS》
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