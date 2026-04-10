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前日に動いた銘柄 part1インターアクション、エービーシー・マート、ツルハHDなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1インターアクション、エービーシー・マート、ツルハHDなど
銘柄名<コード>9日終値⇒前日比
キャンドゥ＜2698＞ 3270 -95
26年2月期利益見込みを上方修正。上値は重い。
ウイングアーク＜4432＞ 2759 -12
営業利益は前期9.4％増・今期17.9％増予想。人気化するが上値は重い。
シグマ光機＜7713＞ 1829 -206
第3四半期累計の営業利益13.5％減。上期の4.8％減から減益率拡大。
カヤバ＜7242＞ 4605 +200
1対3の株式分割・発行済株式数の19.56％の自社株消却
・発行済A種優先株式すべての取得・消却を発表。
アウン＜2459＞ 207 -9
第3四半期累計の営業損益が0.46億円の赤字。
アイズ＜5242＞ 1048 +6
ファクタリング会社の情報を比較・検討できる
「ファクログ」のリード件数が7カ月で約4倍に。
Link-U グループ＜4446＞ 791 +65
特に材料なく安値圏での打診買い。
インターアクション＜7725＞ 1650 +165
イメージセンサ検査関連製品の大口受注を獲得。
エービーシー・マート＜2670＞ 2880.5 +205
今期の連続増益見通しに買い安心感。
日東紡績＜3110＞ 25290 +440
主力のAI関連株上昇に追随。
ダブル・スコープ＜6619＞ 282 +20
短期資金の買い戻し交えて上値追いが続く。
横河電機＜6841＞ 5654 +221
中東地域での復旧需要に対する期待感も。
古河電気工業＜5801＞ 44640 +1700
野村證券では目標株価を引き上げ。
日本マイクロニクス＜6871＞ 12190 +320
米メモリー関連の株価上昇も刺激で。
日揮HD＜1963＞ 2803 +79.5
今後のLNGプラント需要の拡大を期待で。
フジクラ＜5803＞ 5028 +152
UBS証券では目標株価を引き上げ。
レノバ＜9519＞ 979 +53
代替エネルギー関連として関心が続く。
アニコムHD＜8715＞ 1608 +65
買い戻し優勢で上値追いが続く。
サイゼリヤ＜7581＞ 5820 -920
通期業績の下方修正がネガティブインパクトに。
イオンフィナンシャルサービス＜8570＞ 1533.5 -134.5
今期の大幅減益計画を嫌気。
わらべ日洋<2918> 2930 -245
今期は増益率鈍化見通しに。
東亜建設工業<1885> 3145 -150
25日線レベルでは戻り売りが優勢に。
ツルハHD<3391> 2250 -239.5
今期純利益はコンセンサス大幅下振れ見通しに。
インフロニアHD<5076> 2171 -132.5
野村證券では投資判断を格下げ。《CS》
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