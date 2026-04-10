*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1インターアクション、エービーシー・マート、ツルハHDなど

銘柄名<コード>9日終値⇒前日比

キャンドゥ＜2698＞ 3270 -95

26年2月期利益見込みを上方修正。上値は重い。

ウイングアーク＜4432＞ 2759 -12

営業利益は前期9.4％増・今期17.9％増予想。人気化するが上値は重い。

シグマ光機＜7713＞ 1829 -206

第3四半期累計の営業利益13.5％減。上期の4.8％減から減益率拡大。

カヤバ＜7242＞ 4605 +200

1対3の株式分割・発行済株式数の19.56％の自社株消却

・発行済A種優先株式すべての取得・消却を発表。

アウン＜2459＞ 207 -9

第3四半期累計の営業損益が0.46億円の赤字。

アイズ＜5242＞ 1048 +6

ファクタリング会社の情報を比較・検討できる

「ファクログ」のリード件数が7カ月で約4倍に。

Link-U グループ＜4446＞ 791 +65

特に材料なく安値圏での打診買い。

インターアクション＜7725＞ 1650 +165

イメージセンサ検査関連製品の大口受注を獲得。

エービーシー・マート＜2670＞ 2880.5 +205

今期の連続増益見通しに買い安心感。

日東紡績＜3110＞ 25290 +440

主力のAI関連株上昇に追随。

ダブル・スコープ＜6619＞ 282 +20

短期資金の買い戻し交えて上値追いが続く。

横河電機＜6841＞ 5654 +221

中東地域での復旧需要に対する期待感も。

古河電気工業＜5801＞ 44640 +1700

野村證券では目標株価を引き上げ。

日本マイクロニクス＜6871＞ 12190 +320

米メモリー関連の株価上昇も刺激で。

日揮HD＜1963＞ 2803 +79.5

今後のLNGプラント需要の拡大を期待で。

フジクラ＜5803＞ 5028 +152

UBS証券では目標株価を引き上げ。

レノバ＜9519＞ 979 +53

代替エネルギー関連として関心が続く。

アニコムHD＜8715＞ 1608 +65

買い戻し優勢で上値追いが続く。

サイゼリヤ＜7581＞ 5820 -920

通期業績の下方修正がネガティブインパクトに。

イオンフィナンシャルサービス＜8570＞ 1533.5 -134.5

今期の大幅減益計画を嫌気。

わらべ日洋<2918> 2930 -245

今期は増益率鈍化見通しに。

東亜建設工業<1885> 3145 -150

25日線レベルでは戻り売りが優勢に。

ツルハHD<3391> 2250 -239.5

今期純利益はコンセンサス大幅下振れ見通しに。

インフロニアHD<5076> 2171 -132.5

野村證券では投資判断を格下げ。《CS》