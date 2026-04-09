*10:24JST PBシステムズ---「Educational Solution Seminar2026 in 鹿児島」への出展

PBシステムズ＜4447＞は4月8日、富士電機ITソリューションが特別協賛を務める「Educational Solution Seminar2026 in 鹿児島」（主催：一般社団法人日本教育情報化推進会、2026年4月18日開催）に、同社のメタバースソリューションを出展すると発表している。

「Educational Solution Seminar2026 in 鹿児島」は、教育の新たな未来を拓くために、「GIGA×AI」で子どもの学びと教員の働き方を支援する有益なセミナーと各社の展示を行うイベントである。同社は、オリジナルプラットフォームによるメタバースサービスを展示する。教育分野における具体的な活用例に加え、教育現場のメタバース担当者が自身でメタバース仮想空間を創ることができる『メタバースビルダー』を紹介する。さらに、需要拡大のために、低価格で自社メタバースサイト（スモールスタート版）を構築できる提案も行う予定である。同社は今回の出展を機に、教育機関におけるメタバースサービスの需要を切り開いていく方針だ。《FA》