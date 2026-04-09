*09:57JST Solvvy---中小企業向けサイバーセキュリティ対策パッケージを提供開始

Solvvy＜7320＞は8日、Agentic AIによる次世代型サイバーセキュリティプラットフォームを提供するAironWorksと共同で、中小企業に特化したサイバーセキュリティ対策パッケージの提供を開始したと発表した。

住宅業界を中心とした中小企業では、サイバー被害の報道や日常的な不審メール受信の実態を背景に対策ニーズが高まる一方、経営リソースの制約から専門部署や人員の設置に至らないケースが多い。

本パッケージは、イスラエル国防軍のサイバーセキュリティ手法を取り入れたAironWorksのプラットフォームを活用し、不審メールに対する実践訓練とAIスキャンを提供するほか、有事の際に必要となる原因調査や復旧作業費を補填するサイバー保険を自動付帯する構成となっている。

また、AironWorksとの提携により、中小企業でも利用しやすい小口パッケージとして組成されており、限られた経営資源の中でも導入しやすいサービスとして提供される。《KT》