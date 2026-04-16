*08:42JST 前場に注目すべき3つのポイント～2月高値を意識した押し目待ち狙いの買い意欲は強そう～

16日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■2月高値を意識した押し目待ち狙いの買い意欲は強そう

■日置電、1Q営業利益 27.8％増 23.06億円

■ソディック＜6143＞伊に新工場、金属積層造形機の生産性3倍

■2月高値を意識した押し目待ち狙いの買い意欲は強そう

16日の日本株市場は、買い先行で始まった後は次第にこう着感が強まりやすいだろう。15日の米国市場は、NYダウが72ドル安、ナスダックは376ポイント高だった。トランプ米大統領は、イランの戦闘終結に向けた交渉が進むとの認識を示したほか、仲介国が停戦期間を延長し、交渉を継続するよう働きかけていると報じられ、期待感から買い優勢の展開になった。また、モルガン・スタンレーなど金融の予想を上回る決算が好感された。シカゴ日経225先物は大阪比210円高の58570円。円相場は1ドル＝158円90銭台で推移。



シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買いが先行して始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで58150円まで売られた後は買い優勢の展開となり、終盤にかけて一時58630円まで上げ幅を広げている。ボリンジャーバンドの+2σに沿ったリバウンド基調を継続しており、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。ナスダック指数は史上最高値を更新しており、東エレク＜8035＞やアドバンテスト＜6857＞など値がさハイテク株の支援材料になりそうだ。



日経平均株価も+2σ（57876円）を上回っており、+3σ（59722円）とのレンジが意識されやすく、2月26日の59332.43円が射程に入っている。米国とイランの戦闘終結に向けた動きを見極めながらの相場展開になりそうだが、中東情勢に対する耐性がついており、リバウンド機運が高まりやすい。また、米国ではマイクロソフトなどソフトウェア株が買われている。AI脅威論から不安定な値動きが続いていた銘柄に対するリバウンド狙いの動きが意識されやすいだろう。



また、米国では決算発表が本格化するなか、大手金融株の決算評価の動きがみられており、メガバンクには思惑的な買いが入りそうである。そのほか、昨夕決算を発表したところでは、ブロードマインド＜7343＞、住石HD＜1514＞、テクノフレックス＜3449＞などの動向が注目される。

■日置電、1Q営業利益 27.8％増 23.06億円

日置電＜6866＞が発表した2026年12月期1Qの連結業績は、売上高が前年同期比16％増の113億8600万円、営業利益は同27.8％増の23億600万円だった。記録装置において、データロガーは、電気機器、バッテリー、自動車を中心に安定した需要が継続。また、データセンターの拡大に伴い、電源・空調・冷却設備及びGPU電子部品の保全・評価・検査の重要性が高まったことで成長が続いている。26年12月期の連結業績は、売上高が前期比6.1％増の430億円、営業利益は同13.1％増の76億8000万円を計画。

■前場の注目材料

・日経平均株価は上昇（58134.24、+256.85）

・ナスダック総合指数は上昇（24016.02、+376.94）

・SOX指数は上昇（9239.28、+15.16）

・シカゴ日経225先物は上昇（58570、+210）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・ソディック＜6143＞伊に新工場、金属積層造形機の生産性3倍

・スズキ＜7269＞アフリカ30年度販売15万台へ、小型車に重点

・JR東日本＜9020＞伊藤忠商事と、不動産開発を統合

・NTT＜9432＞JAXAと衛星IoT通信実証、海洋観測の精度向上

・三菱重工＜7011＞米社に地熱発電設備、3年間で最大35基

・ナブテスコ＜6268＞社長・木村和正氏、小型減速機、年内に量産

・JFEHD＜5411＞JFEエンジ、インド廃棄物処理参入、現地企業に出資

・三菱電機＜6503＞福岡にパワー半導体新工場、設備集約し10月稼働

・トレンドマイクロ＜4704＞新セキュリティーブランド、人のAI統治強化

・いすゞ自＜7202＞トヨタ自と、FC小型トラックの開発合意、国内初の量産車

・NEC＜6701＞AI×データで新価値創出、ソフトバンクなどと、共同事業体設立

・村田製作所＜6981＞車用MLCC7種量産、静電容量2倍

・日本製鉄＜5401＞次世代に向け電炉転換、八幡地区で着工

・大塚HD＜4578＞大塚製薬、「PTSD薬」次の柱に、特許切れ見据え米社買収

・マンダム<4917>大阪大学に先端化粧品研、医学系と連携



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・特になし

＜海外＞

・10：30 豪・3月失業率（予想：4.3％、2月：4.3％）

・11：00 中国・1-3月期国内総生産（予想：前年比＋4.8％、前期：＋4.5％）

・11：00 中国・3月小売売上高（予想：前年比＋2.4％）

・11：00 中国・3月鉱工業生産（予想：前年比＋4.8％）《YY》