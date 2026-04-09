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4/9の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:36JST 4/9
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（56308.42、+2878.86）
・NYダウは上昇（47909.92、+1325.46）
・ナスダック総合指数は上昇（22635.00、+617.15）
・SOX指数は上昇（8510.92、+507.05）
・シカゴ日経225先物は上昇（57075、+645）
・米長期金利は低下
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・米原油先物相場は下落（94.41、-18.54）
・為替相場は円高・ドル安（158.50-60）
・対外・対内証券投資(先週)
・3月東京オフィス空室率
・3月消費者態度指数
・3月工作機械受注
・ソフトテックスが東証スタンダードに新規上場
・10-12月期米国GDP確定値
・2月米国個人所得
・2月米国個人消費支出
・2月米国個人消費支出(PCE)価格コア指数
・米国新規失業保険申請件数(先週)
・2月米国卸売在庫
・2月ドイツ鉱工業生産指数
・ブラジルFIPE消費者物価指数(先週)
・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)
・3月中国資金調達総額(15日までに)
・3月中国マネーサプライ(15日までに)
・3月中国元建て新規貸出残高(15日までに)《YY》
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