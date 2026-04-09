*08:36JST 4/9

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（56308.42、+2878.86）

・NYダウは上昇（47909.92、+1325.46）

・ナスダック総合指数は上昇（22635.00、+617.15）

・SOX指数は上昇（8510.92、+507.05）

・シカゴ日経225先物は上昇（57075、+645）

・米長期金利は低下

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・米原油先物相場は下落（94.41、-18.54）

・為替相場は円高・ドル安（158.50-60）

・対外・対内証券投資(先週)

・3月東京オフィス空室率

・3月消費者態度指数

・3月工作機械受注

・ソフトテックスが東証スタンダードに新規上場

・10-12月期米国GDP確定値

・2月米国個人所得

・2月米国個人消費支出

・2月米国個人消費支出(PCE)価格コア指数

・米国新規失業保険申請件数(先週)

・2月米国卸売在庫

・2月ドイツ鉱工業生産指数

・ブラジルFIPE消費者物価指数(先週)

・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)

・3月中国資金調達総額(15日までに)

・3月中国マネーサプライ(15日までに)

・3月中国元建て新規貸出残高(15日までに)《YY》