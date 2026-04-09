*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2テラプローブ、日本電子材料、ACSLなど

銘柄名<コード>8日終値⇒前日比

日本コークス工業＜3315＞ 109 -9

石炭価格の過度な上昇懸念は後退へ。

INPEX＜1605＞ 4201 -279

米・イランの2週間停戦合意が伝わり原油相場が急落。

サカタのタネ＜1377＞ 4175 -315

12-2月期の減益決算をマイナス視。

川崎汽船＜9107＞ 2612.5 -137.5

ホルムズ海峡の封鎖一時解除で海運株には売り。

ARCHION＜543A＞ 432 -9

HDとして上場後の大幅高の反動が続く。

出光興産＜5019＞ 1561.5 -97.5

原油市況の下落で石油関連株には売り圧力も。

商船三井＜9104＞ 6593 -277

海運市況の一段の上昇期待が後退で。

Olympicグループ＜8289＞ 1128 +259

パンパシフィックとの株式交換比率にサヤ寄せ続く。

ヒトトヒトHD＜549A＞ 521 +80

7日に新規上場、需給妙味からの値幅取りの動き。

千代田化工建設＜6366＞ 1116 +150

中東情勢落ち着き後のプラント需要顕在化も期待。

テラプローブ＜6627＞ 9380 +1190

半導体・AI関連の上昇に連れ高。

北川精機＜6327＞ 1836 +185

AI関連の一角として関心も。

日本電子材料＜6855＞ 6660 +770

主力の半導体関連株上昇が刺激。

片倉コープ＜4031＞ 1213 -177

イラン戦争の早期終結期待で肥料関連には売り。

Abalance＜3856＞ 555 -18

米国国際貿易委員会の特許侵害調査を引き続き警戒視。

太平洋興発＜8835＞ 939 -114

原油価格の下落で石炭関連に売り向かう。

ACSL＜6232＞ 1636 +162

防衛省の小型空撮機体に関する大型案件2件受注。

アスタリスク＜6522＞ 1075 +17

ブラウザから業務機器を制御する新技術を開発。

アミタHD＜2195＞ 452 -38

信用取引規制が嫌気され7日売られる。8日も売り地合い継続。

ラキール＜4074＞ 728 +3

中期経営計画を発表し7日人気化。8日も買い優勢だが上値は重い。

ジャパニアス<9558> 2200 -15

第1四半期営業利益が10.4％増となり7日買われる。8日は売り優勢。

ヘリオス<4593> 377 +33

韓国JENECELL社と培養上清供給契約。

スローガン<9253> 798 -24

27年2月期の営業利益予想8.1％増だが材料出尽くし感が先行。

テラドローン<278A> 4250 +35

信用取引規制が嫌気され7日売られる。8日も売り優勢。

サスメド<4263> 963 -100

25日線を下回り先高期待萎む。

メタリアル<6182> 506 +28

26年2月期利益見込みを上方修正。《CS》