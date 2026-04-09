JESCOホールディングス、療育施設建替え事業で新病棟電気設備工事を受注

■東洋建設など共同企業体から受注、重症心身障害者向け施設整備に参画

JESCOホールディングス<1434>(東証スタンダード)は4月8日、連結子会社のJESCOエコシステムが、島田療育センター建替え整備事業に伴う新病棟の電気設備工事を受注したと発表した。

同工事は、東京都多摩市に所在し、重症心身障害者に対する療育サービスを提供する島田療育センターの建替え整備事業の一環である。発注は東洋建設・光建工業・オオバ工務店共同企業体で、同社はこれまでの施工実績が評価され施工を担当する。工事場所は東京都多摩市中沢1-31-1、工期は2026年1月から2027年6月までを予定する。

同受注に伴う収益は工事進捗に応じて計上する計画である。2026年1月から8月までの進捗分については、2025年10月10日に公表した2026年8月期の業績予想に織り込み済みとしており、業績への影響は想定内とする。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

