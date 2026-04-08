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東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
*15:57JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほかガラス・土石製品、電気機器、不動産業、証券業なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほか海運業、石油・石炭製品、水産・農林業、医薬品も下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 6,230.62 ／ 11.62
2. ガラス・土石製品 ／ 2,183.08 ／ 6.50
3. 電気機器 ／ 6,809.45 ／ 5.91
4. 不動産業 ／ 2,957.51 ／ 4.75
5. 証券業 ／ 871.29 ／ 4.32
6. 機械 ／ 5,098.37 ／ 4.31
7. ゴム製品 ／ 5,538.38 ／ 4.27
8. 建設業 ／ 2,977.25 ／ 3.89
9. 銀行業 ／ 613.54 ／ 3.72
10. 金属製品 ／ 1,694.46 ／ 3.68
11. 繊維業 ／ 952.39 ／ 3.58
12. 輸送用機器 ／ 5,028.38 ／ 3.56
13. 空運業 ／ 230.4 ／ 3.16
14. その他金融業 ／ 1,378.62 ／ 2.89
15. サービス業 ／ 2,969.73 ／ 2.82
16. 鉄鋼 ／ 772.19 ／ 2.62
17. 化学工業 ／ 2,977.02 ／ 2.50
18. 精密機器 ／ 14,529.42 ／ 2.30
19. 情報・通信業 ／ 6,958. ／ 2.23
20. 保険業 ／ 3,616.9 ／ 2.07
21. パルプ・紙 ／ 648.12 ／ 1.75
22. 卸売業 ／ 6,444.31 ／ 1.67
23. 倉庫・運輸関連業 ／ 5,036.77 ／ 1.62
24. 小売業 ／ 2,357.62 ／ 1.57
25. 陸運業 ／ 2,358.98 ／ 1.54
26. その他製品 ／ 6,202.53 ／ 1.08
27. 電力・ガス業 ／ 752.54 ／ 0.92
28. 食料品 ／ 2,734.49 ／ 0.83
29. 医薬品 ／ 4,306.48 ／ -0.01
30. 水産・農林業 ／ 795.88 ／ -0.60
31. 石油・石炭製品 ／ 3,164.64 ／ -1.82
32. 海運業 ／ 2,275.4 ／ -4.16
33. 鉱業 ／ 1,246.06 ／ -5.57《CS》
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