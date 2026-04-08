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個別銘柄戦略: トランザクやテクミラに注目
記事提供元：フィスコ
*09:08JST 個別銘柄戦略: トランザクやテクミラに注目
昨日7日の米株式市場でNYダウは85.42ドル安の46,584.46ドル、ナスダック総合指数は21.51pt高の22,017.85pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比380円高の53,960円。為替は1ドル＝159.50-60円。今日の東京市場では、27年2月期営業利益が15.1％増予想と発表したダイセキ＜9793＞、26年8月期上期業績見込みを上方修正したトランザク＜7818＞、東証スタンダードでは、26年2月期業績見込みを上方修正したテクミラ＜3627＞、東証グロースでは、26年2月期営業利益は前期比2.2倍で従来予想を10％上回ったスローガン＜9253＞、26年2月期利益見込みを上方修正したメタリアル＜6182＞、防衛省の小型空撮機体に関する大型案件2件を受注したと発表したACSL＜6232＞などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が3.9％増と上期の21.6％増から増益率が縮小したサカタのタネ＜1377＞、営業利益が前期14.7％増に対し今期8.3％増予想と発表したパルHD＜2726＞、26年5月期純利益予想は上方修正だが売上高・営業利益・経常利益予想を下方修正した三協立山＜5932＞、東証スタンダードでは、第3四半期累計の営業利益が10.85億円と上期の8.22億円から伸び悩んだ中北製作所＜6496＞、営業利益が前期3.0倍に対し今期10.4％増予想と発表したフェリシモ＜3396＞、営業利益が前期63.0％増に対し今期6.9％増予想と発表した放電精密＜6469＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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