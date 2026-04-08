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今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、NZ中央銀行が政策金利発表、欧ユーロ圏小売売上高など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、NZ中央銀行が政策金利発表、欧ユーロ圏小売売上高など
＜国内＞
08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(2月) 2.7％ 3.0％
08:30 実質賃金総額(2月) 1.2％ 1.4％
08:50 国際収支(経常収支)(2月) 3兆2614億円 9416億円
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(3月) 47.8 48.9
14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(3月) 48.0 50.0
＜海外＞
11:00 NZ・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表 2.25％ 2.25％
13:30 印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表 5.25％ 5.25％
15:00 独・製造業受注(2月) 2.0％ -11.1％
16:00 スイス・失業率(3月) 3.1％ 3.2％
18:00 欧・ユーロ圏小売売上高(2月) 0％ -0.1％
18:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(2月) -3.1％ -2.2％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(3月) -1.37％ -2.91％
23:00 ブ・自動車販売台数(3月) 185163台
27:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(3月17-18日会合分)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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