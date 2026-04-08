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今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、NZ中央銀行が政策金利発表、欧ユーロ圏小売売上高など

2026年4月8日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、NZ中央銀行が政策金利発表、欧ユーロ圏小売売上高など
＜国内＞
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(2月)　2.7％　3.0％
08:30　実質賃金総額(2月)　1.2％　1.4％
08:50　国際収支(経常収支)(2月)　3兆2614億円　9416億円
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
14:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(3月)　47.8　48.9
14:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(3月)　48.0　50.0


＜海外＞
11:00　NZ・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表　2.25％　2.25％
13:30　印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表　5.25％　5.25％
15:00　独・製造業受注(2月)　2.0％　-11.1％
16:00　スイス・失業率(3月)　3.1％　3.2％
18:00　欧・ユーロ圏小売売上高(2月)　0％　-0.1％
18:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(2月)　-3.1％　-2.2％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(3月)　-1.37％　-2.91％
23:00　ブ・自動車販売台数(3月)　　185163台
27:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(3月17-18日会合分)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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