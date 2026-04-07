*10:50JST 日本国土開発---キッズドアと第3回アウトドア体験イベント開催

日本国土開発＜1887＞は6日、認定NPO法人キッズドアの子どもたちを対象とした第3回目のアウトドア体験イベントを2026年3月に開催したと発表した。同イベントは、キッズドアが主催し、三井住友ファイナンス＆リース(SMFL)、ならびに日本国土開発が寄付者、体験プログラムのサポーターとして協力する。

日本国土開発は、泉ピークベースを会場として提供し、レストラン施設提供や宿泊施設提供など宿泊費用・レンタル費用の一部を寄付するとともに、社員が生徒に寄り添ったサポートを行った。SMFLは、本イベントに付帯する各種費用を寄付するとともに、社員がイベントを企画・運営し、三者が協働して本イベントを実施した。

また今回は、新たな取り組みとしてジーユー仙台セルバ店が、子どもたちへの循環型社会のレクチャーとエコバックの作成イベントを開催し、日東ベストが朝食の食材提供を行った。3回目の開催となった本イベントへの賛同・支援の輪が広がっている。《KT》