GA　technologies、SPC証券を完全子会社化、不動産証券化事業へ本格参入

■AI不動産「RENOSY」と金融ライセンス融合、商品ラインアップ拡充

GA technologies<3491>(東証グロース)は4月6日、エスピーシー証券の発行済み株式の全てを取得し、完全子会社化することを決定し、株式譲渡契約を締結したと発表した。不動産テック事業を展開する同社は、不動産業界の低生産性や情報の非対称性といった課題解決に取り組んできた。中核事業「RENOSY」ではAIとテクノロジーを活用し、不動産投資の民主化を進め、累計63万人の会員基盤を構築している。

今回の子会社化により、金融商品取引業や投資運用業などのライセンスを有し、不動産私募ファンドの組成・運用に実績を持つSPCグループのノウハウを取り込む。不動産小口化商品や私募ファンド市場の拡大を背景に、同社は不動産証券化事業へ本格参入し、商品ラインアップの拡充と顧客提供価値の向上を図る。テクノロジー基盤と金融機能の融合により、資産形成サービスの高度化を目指す。

取得価額は約50億円で、議決権の100%を取得する。今後はSPCグループの独立性を維持しつつ、厳格な利益相反管理体制を構築する方針だ。運用資産残高を基盤としたアセットマネジメント報酬の積み上げにより、収益の安定化と持続的成長を狙う。なお、同件による連結業績への影響は現時点で軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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