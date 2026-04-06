ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～放電精密、アスリナなどがランクイン

2026年4月6日 13:50

印刷

記事提供元：フィスコ

*13:50JST 出来高変化率ランキング（13時台）～放電精密、アスリナなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[4月6日　13:14　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜6597＞ HPCシステムス　 　2112100 　64423.4　 377.31% 0.1401%
＜4366＞ ダイトーケミ　　　 　575700 　26099.06　 263.68% 0.1154%
＜6835＞ アライドHD　　　 　3722300 　117260.16　 244.18% -0.0299%
＜9622＞ スペース　　　　　 　201000 　84873.64　 193.55% 0.0025%
＜2656＞ ベクターHD　　　 　7310300 　282515.86　 186.57% 0.0097%
＜381A＞ iF米債35　　　 　123265 　46447.544　 175.96% 0%
＜7229＞ ユタカ技研　　　　 　14200 　8703.8　 157.33% 0%
＜6882＞ 三社電機　　　　　 　155000 　57763.64　 130.16% 0.0598%
＜4784＞ GMOインター　　 　1066400 　243094.2　 119.96% 0.0572%
＜6279＞ 瑞光　　　　　　　 　192200 　61445.78　 116.44% 0.0239%
＜4075＞ ブレインズ　　　　 　196800 　90516.7　 107.82% 0.0373%
＜6469＞ 放電精密　　　　　 　322500 　391738.2　 107.57% 0.067%
＜281A＞ インフォメティス　 　3869100 　925949.64　 106.90% 0.1547%
＜8923＞ トーセイ　　　　　 　728000 　416526.78　 106.65% 0.036%
＜4344＞ ソースネクスト　　 　2013900 　87292.74　 106.01% 0.0078%
＜3647＞ アスリナ　　　　　 　726100 　41867.58　 103.15% 0.0638%
＜2846＞ NFダウHE　　　 　30832 　30389.161　 101.80% -0.0017%
＜9287＞ JIF　　　　　　 　2513 　59190.7　 101.61% 0.0015%
＜3664＞ WIZE　　　　　 　6342400 　66777.58　 99.99% 0%
＜1397＞ SMDAM225　 　6540 　185488.784　 97.96% 0.0121%
<4265> IGS　　　　　　 　625700 　120976.66　 94.56% 0.1844%
<1474> OneJP400　 　1200 　17956.65　 87.55% 0.0059%
<354A> iF高配50　　　 　92673 　102519.26　 85.86% -0.0108%
<2338> クオンタムS　　　 　1047700 　60019.28　 84.15% 0.1196%
<5989> エイチワン　　　　 　529000 　347302.9　 81.61% 0.0372%
<2556> OneJリート　　 　119200 　106162.527　 81.44% 0.0071%
<3778> さくら　　　　　　 　4469800 　6939857.5　 76.58% 0.1695%
<7966> リンテック　　　　 　294700 　685767.5　 74.43% 0.0153%
<4446> Link－UG　　 　208200 　80767.72　 65.19% -0.0644%
<4425> Kudan　　　　 　353900 　404462.7　 62.26% 0.0685%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事