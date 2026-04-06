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出来高変化率ランキング（13時台）～放電精密、アスリナなどがランクイン
*13:50JST 出来高変化率ランキング（13時台）～放電精密、アスリナなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月6日 13:14 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜6597＞ HPCシステムス 2112100 64423.4 377.31% 0.1401%
＜4366＞ ダイトーケミ 575700 26099.06 263.68% 0.1154%
＜6835＞ アライドHD 3722300 117260.16 244.18% -0.0299%
＜9622＞ スペース 201000 84873.64 193.55% 0.0025%
＜2656＞ ベクターHD 7310300 282515.86 186.57% 0.0097%
＜381A＞ iF米債35 123265 46447.544 175.96% 0%
＜7229＞ ユタカ技研 14200 8703.8 157.33% 0%
＜6882＞ 三社電機 155000 57763.64 130.16% 0.0598%
＜4784＞ GMOインター 1066400 243094.2 119.96% 0.0572%
＜6279＞ 瑞光 192200 61445.78 116.44% 0.0239%
＜4075＞ ブレインズ 196800 90516.7 107.82% 0.0373%
＜6469＞ 放電精密 322500 391738.2 107.57% 0.067%
＜281A＞ インフォメティス 3869100 925949.64 106.90% 0.1547%
＜8923＞ トーセイ 728000 416526.78 106.65% 0.036%
＜4344＞ ソースネクスト 2013900 87292.74 106.01% 0.0078%
＜3647＞ アスリナ 726100 41867.58 103.15% 0.0638%
＜2846＞ NFダウHE 30832 30389.161 101.80% -0.0017%
＜9287＞ JIF 2513 59190.7 101.61% 0.0015%
＜3664＞ WIZE 6342400 66777.58 99.99% 0%
＜1397＞ SMDAM225 6540 185488.784 97.96% 0.0121%
<4265> IGS 625700 120976.66 94.56% 0.1844%
<1474> OneJP400 1200 17956.65 87.55% 0.0059%
<354A> iF高配50 92673 102519.26 85.86% -0.0108%
<2338> クオンタムS 1047700 60019.28 84.15% 0.1196%
<5989> エイチワン 529000 347302.9 81.61% 0.0372%
<2556> OneJリート 119200 106162.527 81.44% 0.0071%
<3778> さくら 4469800 6939857.5 76.58% 0.1695%
<7966> リンテック 294700 685767.5 74.43% 0.0153%
<4446> Link－UG 208200 80767.72 65.19% -0.0644%
<4425> Kudan 353900 404462.7 62.26% 0.0685%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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