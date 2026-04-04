*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2イーグランド、多摩川HD、インフォメティスなど

銘柄名<コード>3日終値⇒前日比

リョーサン菱洋＜167A＞ 2736 -364

ルネサスから特約店契約終了の申し入れ。

東洋エンジニアリング＜6330＞ 2319 -251

もみ合い下放れに追随売り。

第一稀元素化学工業＜4082＞ 2082 -159

ベトナムのエネルギー不足問題など警戒も。

TOKYO BASE＜3415＞ 400 -26

3月既存店増収率は大幅に低下へ。

中外製薬＜4519＞ 8779 -419

イーライ・リリーの経口肥満症治療薬承認で足元上昇も。

ニトリHD＜9843＞ 2379 -128.5

3月既存店は7カ月連続でのマイナスに。

キリンHD＜2503＞ 2540 -76.5

シティグループ証券では投資判断を格下げ。

ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 1400 -26

アイリスオーヤマの保有比率上昇で直近大幅高。

ムニノバHD＜547A＞ 422 -12

ホールディングスとして新規上場後は売り優勢の流れ続く。

協和キリン＜4151＞ 2600.5 -31

3月の窓埋めほぼ完了で戻り売り優勢。

電源開発＜9513＞ 4417 -33

石炭株下落などで利食い売りが優勢。

川崎汽船＜9107＞ 2698 -37.5

2日にはみずほ証券が「中立」を継続で。

イーグランド＜3294＞ 4820 +2004

西武不動産によるTOB価格4858円にサヤ寄せ続く。

アサヒエイト＜5341＞ 219 +50

希ガス貿易事業に向けた協業の検討を開始。

バナーズ＜3011＞ 183 +14

材料なく調整一巡感からの自律反発。

多摩川HD＜6838＞ 1361 +151

新株予約権の大量行使などをリリース。

ベクターHD＜2656＞ 206 +21

直近ではBlue Goats Capitalの大量取得伝わる。

ホリイフード＜3077＞ 768 -93

短期的な過熱警戒感から利食い売り優勢。

ヘリオス＜4593＞ 383 -19

eNK細胞の抗腫瘍効果に関する論文が査読付きジャーナルに掲載。

上昇して始まるが買い続かず。

ポート＜7047＞ 2286 +31

AIキャリアエージェント事業の運用開始。

リファインバスG<7375> 1530 -88

2日ストップ高。3日は売り買い交錯。

インフォメティス<281A> 517 +80

25日線が下値支持線として機能。

ispace<9348> 424 -48

2日人気化したが長い上ひげとなり上値の重さを意識。

NexTone<7094> 1531 +10

中国の音楽配信サービスで著作権使用料徴収代行契約を締結。

エイチエムコム<265A> 707 -99

5日線に沿った下げ基調が継続。

クリングル<4884> 511 -3

引き続き慢性期脊髄損傷対象の新治療剤に関する特許登録が手掛かり。

アミタHD<2195> 560 -44

2日ストップ高。3日は売り買い交錯。

リプロセル<4978> 168 -8

日本医療研究開発機構の公募事業に採択。上値は限定的。《CS》