楽天銀行はなぜ強いのか　金利上昇と株価急落後の見方を読み解く

楽天銀行に対する市場の見方が強まっている。背景にあるのは、ネット銀行としての成長性だけではない。

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2026年3月期の通期業績予想は上方修正されており、日銀の政策金利引き上げを追い風に金利収益も拡大している。2月下旬には、楽天グループのフィンテック事業再編をめぐる懸念から株価が急落する場面もあったが、足元では急落後の株価を業績面から見直す余地も意識されやすい局面といえそうだ。

まず注目されるのは、業績の強さである。楽天銀行は2月、2026年3月期の通期業績予想（連結）を上方修正した。経常収益は2,468億8,400万円から2,543億7,600万円へ、経常利益は912億2,100万円から1,012億6,200万円へ、純利益は643億4,800万円から712億6,600万円へ引き上げられた。会社側は、貸出金利息や金銭債権関連の利息収入増加に加え、事業規模拡大による効率化が増益を支えたとしている。

楽天銀行の強みは、ネット銀行ならではの事業構造にもある。実店舗を持たないため固定費を抑えやすく、口座数や預金量の拡大が収益に結びつきやすい。

統合報告書では、2024年度の連結経常利益が715億円となり、2027年3月期の目標水準としていた約700億円を前倒しで達成したとしている。収益・利益面では中長期目標を上回るペースで進んでいる一方、口座数や預金量の拡大余地はなお大きい。

預金口座数は2025年5月に1,700万口座を突破し、単体預金残高も11兆円超に達している。

もっとも、楽天銀行の強さは金利だけでは決まらない。2月下旬に再編懸念で株価が急落した場面は、見方を変えれば、事業の独立性や成長余地に対する市場の関心が高いことの裏返しともいえる。決算説明会の質疑応答では、上方修正の背景として、利上げ効果に加えてミドルリスクアセットの伸長が当初計画を上回ったことも挙げられている。

つまり、収益拡大は単純な金利追い風だけでなく、運用の広がりや事業規模の拡大による面も大きい。楽天銀行が強さを見せているのは、金利上昇局面を収益機会に変えつつ、ネット銀行としての成長基盤も広げているためだ。

今後の焦点は、上方修正後の業績がさらに積み上がるかどうかにある。金利環境の変化だけでなく、口座数、預金量、運用資産の拡大がどこまで続くかが、株価評価の持続性を左右しそうだ。（記事：林田孝治・記事一覧を見る）