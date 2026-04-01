長期金利上昇で銀行株はどうなるのか　メガバンク再評価の論点

長期金利の上昇が、銀行株を改めて注目させる材料となっている。日本の長期金利の代表的な指標である10年国債利回りは、足元で27年ぶりの高水準圏まで上昇した。

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市場では「金利のある世界」が改めて意識されており、メガバンク株を見直す動きにつながっている。長期金利上昇が銀行株にどのような影響を与えるのかが、投資家の関心を集めている。

そもそも長期金利とは、期間の長い資金の貸し借りにかかる金利である。一般に金利が上がると、銀行には追い風と受け止められやすい。貸出金利の上昇が、預金と貸出の金利差、いわゆる利ざやの改善につながるためだ。

実際、 3メガバンクは企業向け貸出の増加や金利上昇を背景に、通期純利益見通しをそろって上方修正しており、金利上昇が業績改善期待と結びついている点は見逃せない。

もっとも、長期金利上昇がそのまま銀行株の上昇に直結するわけではない。最近の日本株市場では、金利上昇が相場全体の不安定さにつながる場面も見られている。

銀行にとっては利ざや改善がプラス材料となる一方、金利の上昇ペースが速すぎる場合には、保有債券の評価や景気への影響も意識されやすい。長期金利の動きを見る際には、銀行株にとっての追い風だけでなく、市場全体のリスク要因にも目を向ける必要がある。

加えて、メガバンク3行は同じように見えても、収益構造には違いがある。

三菱UFJフィナンシャル・グループは、海外事業やグローバル法人ビジネスの厚みが比較的大きい。三井住友フィナンシャルグループは、国内法人・リテールに加え、証券やカードなどグループ連携の広がりに強みを持つ。みずほフィナンシャルグループは、大企業取引や証券機能との連携に特徴があり、国内金利環境の変化が収益にどう波及するかが注目点となる。

今後の見通しを考えるうえでは、日本の長期金利の動きそのものに加え、それが各メガバンクの実際の業績改善につながるかを見極めることが欠かせない。長期金利の推移と銀行の収益構造をあわせて見ることが、銀行株を冷静に判断するための基本となる。

長期金利上昇はメガバンク再評価のきっかけとなり得るが、その評価が続くかどうかは、金利動向だけでなく業績の裏付け次第といえそうだ。（記事：林田孝治・記事一覧を見る）