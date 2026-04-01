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今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業DI)、米小売売上高、米ISM製造業景況指数など

2026年4月1日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業DI)、米小売売上高、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50　日銀短観(大企業製造業DI)(1-3月)　16　15
09:30　製造業PMI(3月)　　51.4


＜海外＞
10:45　中・RatingDog製造業PMI(3月)　51.8　52.1
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(3月)　　51.4
18:00　欧・ユーロ圏失業率(2月)　6.1％　6.1％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.46％
21:15　米・ADP全米雇用報告(3月)　4.0万人　6.3万人
21:30　米・小売売上高(2月)　0.4％　-0.2％
22:00　ブ・製造業PMI(3月)　　47.3
22:45　米・製造業PMI(3月)　　52.4
23:00　米・企業在庫(1月)　　0.1％
23:00　米・ISM製造業景況指数(3月)　52.3　52.4


米・自動車販売(3月、2日までに)　1590万台　1575万台

米・セントルイス連銀総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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