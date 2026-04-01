*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業DI)、米小売売上高、米ISM製造業景況指数など

＜国内＞

08:50 日銀短観(大企業製造業DI)(1-3月) 16 15

09:30 製造業PMI(3月) 51.4



＜海外＞

10:45 中・RatingDog製造業PMI(3月) 51.8 52.1

17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(3月) 51.4

18:00 欧・ユーロ圏失業率(2月) 6.1％ 6.1％

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.46％

21:15 米・ADP全米雇用報告(3月) 4.0万人 6.3万人

21:30 米・小売売上高(2月) 0.4％ -0.2％

22:00 ブ・製造業PMI(3月) 47.3

22:45 米・製造業PMI(3月) 52.4

23:00 米・企業在庫(1月) 0.1％

23:00 米・ISM製造業景況指数(3月) 52.3 52.4



米・自動車販売(3月、2日までに) 1590万台 1575万台

米・セントルイス連銀総裁が講演



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》