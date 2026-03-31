*23:31JST 【市場反応】米3月消費者信頼感指数/3月シカゴPMI/2月JOLT求人件数、ドル下げ止まる

米コンファレンスボードが発表した3月消費者信頼感指数は91.8と、2月91.0から低下予想に反し上昇し年初来で最高となった。現況は123.3と2月の118.7から低下予想に反し上昇し指数を押し上げた。期待は70.9と2月72.6から低下も予想を上回った。同時刻に発表された米2月JOLT求人件数は688.2万件と、予想を下回った。1月分は724万件と、694.6万件から上方修正された。

事前に発表された米3月シカゴ購買部協会景気指数（PMI）は52.8となった。2月57.7から低下し年初来で最低。予想も下回った。ただ、50を3カ月連続で上回り成長圏を維持。

消費者信頼感指数が予想を上回りドル売りが一段落。ドル・円は159円11銭で下げ止まった。ユーロ・ドルは1.1481ドルから1.1533ドルまで上昇、ポンド・ドルは1.3220ドルから1.3264ドルまで上昇した。

【経済指標】

・米・3月シカゴ購買部協会景気指数：52.8（予想：55.0、2月：57.7）

・米・2月JOLT求人件数：688.2万件（・予想：689万件、・1月：724万件←694.6万件）

・米・3月消費者信頼感指数：91.8（予想：87.9、2月：91.0←91.2）《KY》