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出来高変化率ランキング（14時台）～中村超硬、千趣会などがランクイン

2026年3月31日 14:40

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記事提供元：フィスコ

*14:40JST 出来高変化率ランキング（14時台）～中村超硬、千趣会などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月31日　14:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜8165＞ 千趣会　　　　　　 6590200 　26382.92　 353.38% 0.0793%
＜7859＞ アルメディオ　　　　6910300 　79156.74　 335.2% 0.1984%
＜356A＞ GXSPC100　　69606 　8916.306　 283.94% 0.0092%
＜1443＞ 技研HD　　　　　　2365300 　72810.92　 259.3% 0.0249%
＜6166＞ 中村超硬　　　　　　1677100 　135975.78　 257.55% 0.0539%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　　6227800 　769072.44　 246.33% 0.1313%
＜2437＞ シンワワイズ　　　　167800 　19275.86　 220.65% -0.006%
＜2090＞ NZAM米7H　　　88099 　49560.436　 208.25% 0.0033%
＜2016＞ iF米710H　　　683483 　156259.103　 207.48% 0.0044%
＜4534＞ 持田薬　　　　　　　207300 　112709.8　 194.62% -0.0332%
＜9348＞ ispace　　　　4651500 　371537.94　 187.71% -0.06%
＜2237＞ iF500ダ　　　　7675 　143012.294　 186.05% -0.0169%
＜1398＞ SMDAMJリ　　　2040350 　772532.868　 168.62% -0.0091%
＜7965＞ 象印　　　　　　　　776300 　285292　 161.46% 0.1033%
＜2634＞ NFSP500ヘ　　47304 　39298.218　 156.81% 0.0022%
＜5702＞ 大紀アルミ　　　　　1174300 　360350.1　 155.89% 0.0158%
＜3922＞ PRTIMES　　　327300 　162793.84　 149.81% 0.0194%
＜473A＞ NAM日経　　　　　32757 　15360.847　 143.77% -0.0066%
＜8835＞ 太平発　　　　　　　5730800 　1688877.82　 143.28% -0.0269%
＜9284＞ カナディアン　　　　2055 　44500.12　 139.57% -0.0033%
<6083> ERIHD　　　　　276000 　285378.3　 132.48% -0.1491%
<4025> 多木化　　　　　　　643800 　785445.2　 131.22% -0.1904%
<163A> 半導体　　　　　　　27881 　116223.913　 123.89% -0.031%
<6573> CRAVIA　　　　1821700 　33944.72　 121.85% 0.0645%
<2526> NZAM400　　　4512 　42971.484　 115.69% -0.0057%
<197A> タウンズ　　　　　　943100 　160508.02　 112.83% -0.031%
<4022> ラサ工　　　　　　　1927800 　1142706.2　 110% 0.0248%
<9127> 玉井船　　　　　　　53700 　113843.7　 109.89% -0.1036%
<223A> GXAIビック　　　107741 　42291.765　 107.64% -0.0145%
<7679> 薬王堂HD　　　　　125600 　83346.88　 106.35% -0.021%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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