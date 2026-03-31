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出来高変化率ランキング（14時台）～中村超硬、千趣会などがランクイン
*14:40JST 出来高変化率ランキング（14時台）～中村超硬、千趣会などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月31日 14:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜8165＞ 千趣会 6590200 26382.92 353.38% 0.0793%
＜7859＞ アルメディオ 6910300 79156.74 335.2% 0.1984%
＜356A＞ GXSPC100 69606 8916.306 283.94% 0.0092%
＜1443＞ 技研HD 2365300 72810.92 259.3% 0.0249%
＜6166＞ 中村超硬 1677100 135975.78 257.55% 0.0539%
＜7746＞ 岡本硝子 6227800 769072.44 246.33% 0.1313%
＜2437＞ シンワワイズ 167800 19275.86 220.65% -0.006%
＜2090＞ NZAM米7H 88099 49560.436 208.25% 0.0033%
＜2016＞ iF米710H 683483 156259.103 207.48% 0.0044%
＜4534＞ 持田薬 207300 112709.8 194.62% -0.0332%
＜9348＞ ispace 4651500 371537.94 187.71% -0.06%
＜2237＞ iF500ダ 7675 143012.294 186.05% -0.0169%
＜1398＞ SMDAMJリ 2040350 772532.868 168.62% -0.0091%
＜7965＞ 象印 776300 285292 161.46% 0.1033%
＜2634＞ NFSP500ヘ 47304 39298.218 156.81% 0.0022%
＜5702＞ 大紀アルミ 1174300 360350.1 155.89% 0.0158%
＜3922＞ PRTIMES 327300 162793.84 149.81% 0.0194%
＜473A＞ NAM日経 32757 15360.847 143.77% -0.0066%
＜8835＞ 太平発 5730800 1688877.82 143.28% -0.0269%
＜9284＞ カナディアン 2055 44500.12 139.57% -0.0033%
<6083> ERIHD 276000 285378.3 132.48% -0.1491%
<4025> 多木化 643800 785445.2 131.22% -0.1904%
<163A> 半導体 27881 116223.913 123.89% -0.031%
<6573> CRAVIA 1821700 33944.72 121.85% 0.0645%
<2526> NZAM400 4512 42971.484 115.69% -0.0057%
<197A> タウンズ 943100 160508.02 112.83% -0.031%
<4022> ラサ工 1927800 1142706.2 110% 0.0248%
<9127> 玉井船 53700 113843.7 109.89% -0.1036%
<223A> GXAIビック 107741 42291.765 107.64% -0.0145%
<7679> 薬王堂HD 125600 83346.88 106.35% -0.021%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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