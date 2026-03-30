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3/30の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:44JST 3/30
[強弱材料]
強気材料
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（53373.07、-230.58）
・NYダウは下落（45166.64、-793.47）
・ナスダック総合指数は下落（20948.36、-459.72）
・SOX指数は下落（7457.67、-128.20）
・シカゴ日経225先物は下落（51385、-1495）
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・為替相場は円安・ドル高（160.30-40）
・NY原油先物相場は上昇（99.64、+5.16）
・日銀金融政策決定会合における主な意見(3月18、19日分)
・3月ユーロ圏景況感指数
・3月ユーロ圏消費者信頼感指数
・2月インド鉱工業生産
・2月インド財政赤字
・3月ブラジルFGVインフレIGPM
・ブラジル週次景気動向調査
・2月ブラジルローン残高
・2月ブラジル融資残高
・2月ブラジル個人ローン・デフォルト率
・3月ドイツ消費者物価指数
・米国ニューヨーク連銀総裁が講演《YY》
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