*08:44JST 3/30

[強弱材料]

強気材料

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（53373.07、-230.58）

・NYダウは下落（45166.64、-793.47）

・ナスダック総合指数は下落（20948.36、-459.72）

・SOX指数は下落（7457.67、-128.20）

・シカゴ日経225先物は下落（51385、-1495）

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・為替相場は円安・ドル高（160.30-40）

・NY原油先物相場は上昇（99.64、+5.16）

・日銀金融政策決定会合における主な意見(3月18、19日分)

・3月ユーロ圏景況感指数

・3月ユーロ圏消費者信頼感指数

・2月インド鉱工業生産

・2月インド財政赤字

・3月ブラジルFGVインフレIGPM

・ブラジル週次景気動向調査

・2月ブラジルローン残高

・2月ブラジル融資残高

・2月ブラジル個人ローン・デフォルト率

・3月ドイツ消費者物価指数

・米国ニューヨーク連銀総裁が講演《YY》