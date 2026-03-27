*08:39JST 3/27

[強弱材料]

強気材料

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（53603.65、-145.97）

・NYダウは下落（45960.11、-469.38）

・ナスダック総合指数は下落（21408.08、-521.75）

・SOX指数は下落（7585.87、-381.87）

・シカゴ日経225先物は下落（52145、-1075）

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・NY原油先物相場は上昇（94.48、+4.16）

・為替相場は円安・ドル高（159.60-70）

・日本ガス協会会長が会見

・日本取引所グループの山道CEOが定例会見

・セイワホールディングスが東証グロースに新規上場

・2月中国工業利益

・2月英国小売売上高

・欧州中央銀行（ECB）が2月ユーロ圏CPI予想

・2月ブラジル経常収支

・2月ブラジル海外直接投資

・2月ブラジル全国失業率

・3月米国ミシガン大学消費者マインド指数

・10-12月期中国経常収支確定値

・インド外貨準備高（先週）

・ユーロ圏財務相会合《YY》