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3/27の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:39JST 3/27
[強弱材料]
強気材料
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（53603.65、-145.97）
・NYダウは下落（45960.11、-469.38）
・ナスダック総合指数は下落（21408.08、-521.75）
・SOX指数は下落（7585.87、-381.87）
・シカゴ日経225先物は下落（52145、-1075）
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・NY原油先物相場は上昇（94.48、+4.16）
・為替相場は円安・ドル高（159.60-70）
・日本ガス協会会長が会見
・日本取引所グループの山道CEOが定例会見
・セイワホールディングスが東証グロースに新規上場
・2月中国工業利益
・2月英国小売売上高
・欧州中央銀行（ECB）が2月ユーロ圏CPI予想
・2月ブラジル経常収支
・2月ブラジル海外直接投資
・2月ブラジル全国失業率
・3月米国ミシガン大学消費者マインド指数
・10-12月期中国経常収支確定値
・インド外貨準備高（先週）
・ユーロ圏財務相会合《YY》
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