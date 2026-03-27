Birdman、マーベリックを20億円超で子会社化、収益基盤強化

■現金と株式を組み合わせた取得、ロジキューも孫会社化

Birdman<7063>(東証グロース)は3月26日、マーベリックの全株式を取得し子会社化することに向けた基本合意書を締結したと発表した。取得は現金と株式を組み合わせたスキームで実施予定で、取得価額は総額20億3567万5428円。マーベリックの完全子会社であるロジキューも孫会社となる見込みである。

同社はマーケティングソリューション事業およびエンターテインメントトランスフォーメーション事業を展開する一方、収益基盤の安定化とキャッシュフロー創出力の強化を課題としていた。マーベリックはMLM企業向けにシステム開発、BPO、物流機能を一体提供する体制を有し、安定した収益基盤と顧客基盤を構築している。

同件により、同社のプロモーション力と対象会社のバックエンド機能を融合し、ECやライブコマース領域でのワンストップサービス提供やEX事業のインフラ強化を図る。加えて、対象会社の収益基盤を取り込むことで財務基盤を安定化させ、既存事業の立て直しと成長投資を加速し、企業価値向上を目指すとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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