住石ホールディングス、豪州ワンボ炭鉱配当を受領、12.1億円を計上へ

■住石マテリアルズ保有のBクラス株式から配当

住石ホールディングス<1514>(東証スタンダード)は3月26日、連結子会社の住石マテリアルズが保有する豪州ワンボ炭鉱のBクラス株式に係る2025年12月期(下半期)の配当金を受領したと発表した。

配当金額は10.9百万豪ドル(邦貨換算12.1億円)で、受領日は2026年3月26日。同件が2026年3月期累計期間の連結業績に与える影響は現在精査中であり、判明次第公表するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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