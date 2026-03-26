企業再編はなぜ加速するのか　M&Aが変える雇用とキャリア

今回のニュースのポイント

・「規模」がなければ生き残れない時代: 人口減少で国内市場という「パイ」が縮む中、企業は重複コストを削り、仕入れ力を高めるために統合を急いでいます。かつて年間数百件規模だった日本のM&A件数は、この10〜20年で一貫して増加。2025年には5,115件と初めて5,000件の大台を突破し、金額・件数ともに過去最高を更新しました。

・ドラッグストア業界にみる「10兆円市場」の争奪戦: ウエルシアHDとツルハHDの統合検討に象徴されるように、10兆円規模と言われるドラッグストア市場の再編が、国内最大クラスの統合を含む“再編の最終局面”に入りつつあります。数千億円規模の売上を持つ企業同士が手を組むのは、DX投資や物流網の維持に単独では耐えられないためです。

・「廃業」か「売却」か、中小企業の切実な選択: レコフデータによれば、2025年の事業承継M&Aは1,028件と2年連続で過去最多を更新しました。経営者の高齢化により「黒字でも後継者不在でM&Aを選ぶ」ケースが急増しており、M&Aは地域経済の雇用と技術を維持する新たなインフラとなっています。

「うちの業界は保守的だから再編なんて関係ない」。そう考えている間に、勤務先の親会社が変わっているかもしれません。いま日本中で進んでいる企業統合やM&Aは、人口減少で市場が縮む中、激しい競争を生き残るために「規模と効率」を求めざるを得ない構造変化の表れです。

象徴的なのがドラッグストア業界です。かつては地域密着の小規模チェーンが乱立していましたが、現在は巨大資本による市場再編が、国内最大クラスの統合を含む“再編の最終局面”に入りつつあります。なぜこれほど統合を急ぐのか。それは、人口が減り1人あたりの消費が落ち込む中で、店舗網の重複を整理し、メーカーへの価格交渉力を強めなければ利益を維持できないからです。

このうねりは、大企業だけの話ではありません。2025年には事業承継を目的としたM&Aが1,028件と過去最多を記録しました。その裏には「黒字なのに後継者がおらず、廃業するよりは他社に身を売り、雇用を守りたい」という経営者の切実な決断があります。

こうした産業再編は、経済全体で見れば非効率な組織の整理や生産性の向上につながると、政府も生産性向上の観点から後押ししています。しかし働く側にとっては、拠点の統合による勤務地の変更や企業文化の衝突といった環境変化を伴うリスクがあります。かつて前提とされてきた「一社で一生勤め上げる」キャリアは、再編や事業売却が日常化する中で維持しにくくなりつつあります。

今後も、DXへの巨額投資や人手不足に対応するための自動化など、単独企業では背負いきれない負担が増え続ける限り、再編の流れが大きく変わる可能性は低いとみられます。

こうした再編時代を生き抜くためには、まずは自分の業界が再編フェーズにあるのかを客観的に把握することが出発点です。その上で、特定の社内ルールだけでなく、他業界でも通用する汎用的な技術や知識といった「ポータブルスキル」を意識的に磨き、自分のキャリアを標準化しておくことが重要になります。統合は組織の若返りや新しいリソースに触れるチャンスでもあります。変化を拒絶せず、新しい環境に適応する柔軟性こそが、産業再編の時代を生き抜くための基本戦略となります。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

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