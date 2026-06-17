シトロエン、長距離ドライブ応援キャンペーン実施　抽選で宿泊券やグッズ進呈

Stellantisジャパンは16日、シトロエンブランドの魅力を体感してもらうことを目的とした「CITROËN RECOVERY DRIVE CAMPAIGN（シトロエン リカバリー ドライブ キャンペーン）」を開始した。全国のシトロエン正規ディーラーで展開し、来店や試乗を通じてブランド体験の機会を拡大する。

今回のキャンペーンは、シトロエンが掲げる快適性や独創的なデザイン、長距離移動に適した乗り心地をより多くのユーザーに体感してもらうことが狙い。対象期間中に全国の正規ディーラーへ来場した顧客を対象に抽選企画を実施し、旅行やドライブを楽しめる宿泊券やオリジナルアイテムなどをプレゼントする。

シトロエンは近年、日本市場において主力MPV「ベルランゴ」や電気自動車「ë-C3」などの商品ラインアップを強化している。特に2026年5月に発売した「ë-C3」は、手頃な価格帯と実用的な航続距離を両立した電気自動車として注目を集めており、ブランドの新たな顧客層開拓を担うモデルとして位置付けられている。

また、Stellantisジャパンは6月から「Fun to Drive Care」を導入し、故障時の代車提供や一定条件下でのキャッシュバック制度を展開するなど、商品だけでなくアフターサービス面の充実にも注力している。今回のキャンペーンもその一環として、シトロエンのブランド価値や顧客満足度向上を図る取り組みとみられる。

輸入車市場では、単なる販売促進策にとどまらず、ブランド体験そのものを訴求するマーケティングが重要性を増している。シトロエンは独自の快適性やデザイン性を武器に、キャンペーンを通じてブランドファンの拡大を目指す考えだ。