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「株式」ADR日本株ランキング～やや売り優勢、シカゴは大阪日中比160円高の53640円
*10:20JST 「株式」ADR日本株ランキング～やや売り優勢、シカゴは大阪日中比160円高の53640円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル159.41円換算）で、アイシン精機＜7203＞、みずほFG＜8316＞、豊田自動織機＜6201＞などが下落し、やや売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比160円高の53640円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は305.43ドル高の46429.49ドル、ナスダックは167.94ポイント高の21929.83で取引を終了した。原油価格の下落を好感し、寄り付き後、上昇。イラン停戦を巡り、投資家が注意深く楽観的となったほか、金利の低下も支援し、相場は終日堅調に推移し、終了した。
25日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円80銭から159円50銭まで上昇し、159円48銭で引けた。米・2月輸入物価指数の予想以上の加速に加え、イランの停戦を巡る不透明感に原油価格が下げ止まりドル売りも後退。5年債入札が2年債に続いて低調な結果となったため長期金利の低下も一段落し、ドルの買戻しが強まった。ユーロ・ドルは1.1614ドルから1.1555ドルまで下落し、1.1557ドルで引けた。
NY原油先物5月限は値下がり（NYMEX原油5月限終値：90.32 ↓2.03）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比－2.03ドル（－2.20％）の90.32ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（25日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
8802 (MITEY) 住友不動産 16.00 5101 474 10.2
4
5020 (JXHLY) ENEOS 18.70 1490 114 8.2
8
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 12.67 4039 230 6.0
4
9101 (NPNYY) 商船三井 21.40 6823 291 4.4
5
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4913 208 4.4
2
「ADR下落率上位5銘柄」（25日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 126.01 20087 -373 -1.8
2
7203 (TM.N) アイシン精機 14.07 2243 -45.5 -1.9
9
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.89 921 -18.7 -1.9
9
■そのたADR（25日）
7203 (TM.N) アイシン精機 14.07 0.00 2243 45.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.54 0.17 5213 10
4
8035 (TOELY) 住友商事 36.81 0.49 5868 3
6
6758 (SONY.N) TDK 13.24 0.28 2111 21.
5
9432 (NTTYY) KDDI 16.96 0.10 2704 -1.
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.89 0.03 921 -18.
7
6501 (HTHIY) 日立製作所 30.80 0.26 4909 2
8
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 12.67 1.57 4039 23
0
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4.31 4913 20
8
4063 (SHECY) 信越化学工業 19.76 0.53 6300
6
8001 (ITOCY) 丸紅 34.47 -305.61 549 -506
1
8316 (SMFG.N) みずほFG 7.96 0.15 6345 -7
6
8031 (MITSY) 東京エレク 126.50 0.82 40331 -2
9
6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 0.00 6376 -4
0
4568 (DSNKY) 第一三共 18.65 -0.43 2973 -
1
9433 (KDDIY) 関西電力 8.24 0.40 2627
3
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 13.04 0.24 1039 -1039.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 33.20 0.00 1764 1
1
7267 (HMC.N) スズキ 48.88 0.30 1948
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.66 0.34 5949 -
1
6902 (DNZOY) ファナック 18.52 0.29 5905 -
9
4519 (CHGCY) 中外製薬 26.53 0.59 8458 -
4
4661 (OLCLY) オリエンランド 16.83 -0.05 2683
2
8411 (MFG.N) オリックス 30.47 0.65 4857 5
0
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.40 0.20 19767
2
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.29 0.25 5831 1
1
7741 (HOCPY) キヤノン 27.65 0.12 4408
8
6503 (MIELY) 三菱電機 69.44 2.45 5535 -
4
6981 (MRAAY) 日東電工 20.14 0.11 3211
1
7751 (CAJPY) 任天堂 14.21 -0.09 9061 8
1
6273 (SMCAY) SMC 20.51 0.61 65390 16
0
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.35 0.09 347 -1.
4
6146 (DSCSY) ディスコ 42.50 0.50 67749 -23
1
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.04 0.14 2079 -
1
8053 (SSUMY) 三菱商事 34.89 0.43 5562
6
6702 (FJTSY) 富士通 20.96 0.39 3341 -1
0
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 126.01 14.41 20087 -37
3
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.44 0.12 3328 -1
4
6178 (JPPHY) 日本郵政 11.99 0.53 1911 52.
5
8002 (MARUY) 三井物産 786.21 5.21 6266 1
3
6723 (RNECY) ルネサス 7.53 0.01 2401 -2
3
6954 (FANUY) 京セラ 15.44 0.11 2461 6.
5
8725 (MSADY) 第一生命HD 18.25 0.54 1455
5
8801 (MTSFY) 三菱地所 28.53 0.24 4548 -1
1
6301 (KMTUY) 小松製作所 40.38 0.60 6437
9
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.33 0.04 2975 -0.
5
6594 (NJDCY) 日本電産 3.42 0.04 2181 -
9
6857 (ATEYY) シスメックス 8.46 -0.04 1349 -
1
4543 (TRUMY) テルモ 13.16 0.01 2098 3.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.89 0.27 1577 16.
5
（時価総額上位50位、1ドル159.41円換
算）《AN》
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