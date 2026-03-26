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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏マネーサプライ、南ア中央銀行政策金利発表、メキシコ中央銀行政策金利発表など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏マネーサプライ、南ア中央銀行政策金利発表、メキシコ中央銀行政策金利発表など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
08:50 企業向けサービス価格指数(2月) 2.6％
14:00 基調的なインフレ率を捕捉するための指標(日本銀行)
＜海外＞
18:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(2月) 3.3％
20:00 ブ・FGV建設コスト(3月) 0.34％
20:00 ブ・中央銀行金融政策報告書
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(3月) 0.84％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週)
22:00 南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 6.75％ 6.75％
28:00 メキシコ・中央銀行が政策金利発表 7.00％
先進7カ国(G7)外相会合(27日まで)
世界貿易機関(WTO)閣僚会議(29日まで)
欧・欧州連合(欧)外相理事会(29日まで)
米・ジェファーソン連邦準備制度理事会(FRB)副議長が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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