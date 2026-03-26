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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏マネーサプライ、南ア中央銀行政策金利発表、メキシコ中央銀行政策金利発表など

2026年3月26日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏マネーサプライ、南ア中央銀行政策金利発表、メキシコ中央銀行政策金利発表など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
08:50　企業向けサービス価格指数(2月)　　2.6％
14:00　基調的なインフレ率を捕捉するための指標(日本銀行)


＜海外＞
18:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(2月)　　3.3％
20:00　ブ・FGV建設コスト(3月)　　0.34％
20:00　ブ・中央銀行金融政策報告書
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(3月)　　0.84％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)
22:00　南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　6.75％　6.75％
28:00　メキシコ・中央銀行が政策金利発表　　7.00％


先進7カ国(G7)外相会合(27日まで)

世界貿易機関(WTO)閣僚会議(29日まで)

欧・欧州連合(欧)外相理事会(29日まで)

米・ジェファーソン連邦準備制度理事会(FRB)副議長が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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