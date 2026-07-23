*08:40JST 7/23

[強弱材料]

強気材料

・SOX指数は上昇（12410.66、+54.50）

・シカゴ日経225先物は上昇（66400、+330）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（66115.60、-116.59）

・NYダウは下落（52218.58、-6.06）

・ナスダック総合指数は下落（25690.90、-146.30）

・米長期金利は上昇

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・国債買い入れオペ (日本銀行)

・6月東京カンテイが中古マンション価格を発表

・4-6月期韓国GDP

・6月中国SWIFTグローバル支払い元建て

・6月豪州失業率

・6月ユーロ圏新車販売台数

・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)

・トルコ中央銀行が政策金利発表

・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見

・5月カナダ小売売上高

・米国新規失業保険申請件数(先週)

・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表

・7月ユーロ圏消費者信頼感指数《YY》