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7/23の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:40JST 7/23
[強弱材料]
強気材料
・SOX指数は上昇（12410.66、+54.50）
・シカゴ日経225先物は上昇（66400、+330）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（66115.60、-116.59）
・NYダウは下落（52218.58、-6.06）
・ナスダック総合指数は下落（25690.90、-146.30）
・米長期金利は上昇
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・国債買い入れオペ (日本銀行)
・6月東京カンテイが中古マンション価格を発表
・4-6月期韓国GDP
・6月中国SWIFTグローバル支払い元建て
・6月豪州失業率
・6月ユーロ圏新車販売台数
・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)
・トルコ中央銀行が政策金利発表
・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見
・5月カナダ小売売上高
・米国新規失業保険申請件数(先週)
・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表
・7月ユーロ圏消費者信頼感指数《YY》
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