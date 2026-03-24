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出来高変化率ランキング（9時台）～ダイコク電、宮越HDなどがランクイン

2026年3月24日 10:11

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記事提供元：フィスコ

*10:11JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ダイコク電、宮越HDなどがランクイン
ダイコク電＜6430＞がランクイン（9時42分時点）。急伸。前日取引終了後に、26年3
月期業績予想を上方修正している。営業利益は90.00億円（前期比26.5％減）予想。
前回予想から20％引き上げた。カードユニットの販売が好調。同時に、株主優待制
度の拡充と優待区分の見直しも発表しており、買い手掛かり材料となっているよう
だ。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月24日　9:42　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2557＞ SMDAMトピ　　 53750 　34791.698　 167.97% 0.0184%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　109339 　86076.667　 167.73% 0.0142%
＜473A＞ NAM日経　　　　　38481 　14899.746　 107.68% 0.0115%
＜2820＞ やまみ　　　　　　　19200 　43861.1　 84.41% 0.043%
＜9535＞ 広島ガス　　　　　　650700 　102718.4　 84.21% 0.023%
＜2845＞ NFナスヘッジ　　　33842 　40668.75　 82.84% 0.0155%
＜479A＞ PRONI　　　　　155800 　83349.22　 80.7% 0.0207%
＜7613＞ シークス　　　　　　735000 　443614.66　 65.71% 0.0138%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　15871 　66730.442　 65.03% 0.0086%
＜4917＞ マンダム　　　　　　81600 　118554　 61.04% 0%
＜8708＞ アイザワ証G　　　　225300 　175678.8　 58.06% 0.0459%
＜2525＞ NZAM225　　　2525 　177506.204　 56.79% 0.0127%
＜9229＞ サンウェルズ　　　　215600 　26580.18　 56.65% 0.0807%
＜2558＞ MXS米株　　　　　30464 　487627.724　 49.16% 0.0036%
＜2586＞ フルッタフルッタ　　1195300 　92609.52　 40.65% 0.027%
＜2239＞ SPレバ2倍　　　　2654 　35721.581　 35.31% 0.0145%
＜6364＞ AIRMAN　　　　95900 　150007.18　 33% 0.0123%
＜496A＞ OneJ1720　　36490 　29725.255　 32.47% -0.0059%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　　2436 　62713.431　 30.73% 0.0142%
＜6430＞ ダイコク電　　　　　70500 　128009.08　 25.75% 0.0643%
<8844> コスモスイニシア　　121000 　102263.76　 23.48% 0.1065%
<1358> 上場2倍　　　　　　20113 　1335497.192　 17.95% 0.015%
<1545> NFナスヘ無　　　　14844 　555633.068　 9.67% 0.0083%
<6620> 宮越HD　　　　　　196900 　103785.3　 7.29% 0.18%
<4097> 高圧ガス　　　　　　279700 　296414.84　 6.65% 0.0043%
<6089> ウィルG　　　　　　98200 　106018.62　 3.9% 0.0192%
<2633> NFS＆P500　　92120 　59308.058　 0.43% 0.0069%
<2840> iFナス100　　　38439 　81741.409　 -0.21% 0.0091%
<2869> iFナ100ダ　　　9009 　503195.016　 -0.27% 0.0296%
<2634> NFSP500ヘ　　23147 　66120.582　 -3.01% 0.0044%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

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