*10:11JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ダイコク電、宮越HDなどがランクイン

ダイコク電＜6430＞がランクイン（9時42分時点）。急伸。前日取引終了後に、26年3

月期業績予想を上方修正している。営業利益は90.00億円（前期比26.5％減）予想。

前回予想から20％引き上げた。カードユニットの販売が好調。同時に、株主優待制

度の拡充と優待区分の見直しも発表しており、買い手掛かり材料となっているよう

だ。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [3月24日 9:42 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2557＞ SMDAMトピ 53750 34791.698 167.97% 0.0184%

＜2569＞ 上場NSQヘ 109339 86076.667 167.73% 0.0142%

＜473A＞ NAM日経 38481 14899.746 107.68% 0.0115%

＜2820＞ やまみ 19200 43861.1 84.41% 0.043%

＜9535＞ 広島ガス 650700 102718.4 84.21% 0.023%

＜2845＞ NFナスヘッジ 33842 40668.75 82.84% 0.0155%

＜479A＞ PRONI 155800 83349.22 80.7% 0.0207%

＜7613＞ シークス 735000 443614.66 65.71% 0.0138%

＜2568＞ 上場NSQ 15871 66730.442 65.03% 0.0086%

＜4917＞ マンダム 81600 118554 61.04% 0%

＜8708＞ アイザワ証G 225300 175678.8 58.06% 0.0459%

＜2525＞ NZAM225 2525 177506.204 56.79% 0.0127%

＜9229＞ サンウェルズ 215600 26580.18 56.65% 0.0807%

＜2558＞ MXS米株 30464 487627.724 49.16% 0.0036%

＜2586＞ フルッタフルッタ 1195300 92609.52 40.65% 0.027%

＜2239＞ SPレバ2倍 2654 35721.581 35.31% 0.0145%

＜6364＞ AIRMAN 95900 150007.18 33% 0.0123%

＜496A＞ OneJ1720 36490 29725.255 32.47% -0.0059%

＜2630＞ MXS米株ヘ 2436 62713.431 30.73% 0.0142%

＜6430＞ ダイコク電 70500 128009.08 25.75% 0.0643%

<8844> コスモスイニシア 121000 102263.76 23.48% 0.1065%

<1358> 上場2倍 20113 1335497.192 17.95% 0.015%

<1545> NFナスヘ無 14844 555633.068 9.67% 0.0083%

<6620> 宮越HD 196900 103785.3 7.29% 0.18%

<4097> 高圧ガス 279700 296414.84 6.65% 0.0043%

<6089> ウィルG 98200 106018.62 3.9% 0.0192%

<2633> NFS＆P500 92120 59308.058 0.43% 0.0069%

<2840> iFナス100 38439 81741.409 -0.21% 0.0091%

<2869> iFナ100ダ 9009 503195.016 -0.27% 0.0296%

<2634> NFSP500ヘ 23147 66120.582 -3.01% 0.0044%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》