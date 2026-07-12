*09:00JST 米中関係にらむ人民元【フィスコ・コラム】

米国が高金利政策を維持する一方、中国は景気下支えに向け金融緩和を継続。本来ならドル高・人民元安が進みやすい局面ですが、元は年初来高値付近に一時浮上しています。金融政策だけでは説明できない値動きの背景を探ると、米中関係の新たな変化も見えてきます。



6月以降の元相場は米早期利上げ観測を背景としたドル高で軟化する場面はあっても、その後は中東情勢の緊張緩和への期待感から持ち直すパターンがみられます。足元も中国の主要経済指標が市場予想を下回ったことや、米連邦公開市場委員会（FOMC）後のドル高を受けて再び売られたものの、下げは限定的。年初来高値から失速したとはいえ、6.80元付近で上昇基調に変わりはありません。



FRBの引き締め的な政策スタンスに対し、中国人民銀行は景気下支えに向け金融緩和を継続しているため、本来なら米中金利差の拡大はドル高・人民元安要因のはず。しかし、中国の電気自動車（EV）や電子機器など高付加価値製品の輸出が伸び、貿易黒字も高水準で推移。輸出企業によるドル売り・人民元買いが相場を支える一因となっており、金利差による人民元売り圧力を和らげているようです。



一方、中国当局も景気下支えを優先する姿勢を強めました。人民銀行は市場への流動性供給を拡充し、金融環境の改善を後押し。市場では追加の金融緩和や財政政策を予想する向きもあります。景気回復への期待が高まれば海外資金の流入が増え、人民元相場を支える効果も見込めます。市場は金融政策そのものより、その先にある景気回復の実現性を見極めようとしています。



もちろん、人民元高が一方向に進むとみるのは早計でしょう。中国では個人消費や不動産市場の回復がなお力強さを欠き、景気の先行きには不透明感も残ります。一方、米国では年後半の金融政策がドル相場を左右する最大の材料。今後の人民元相場は、中国の景気対策が内需回復につながるかどうかに加え、FRBの利下げ時期やペースも重要なカギを握りそうです。



ただ、足元ではトランプ米大統領と習中国国家主席の関係にも変化の兆しがみられます。両首脳の会談は5月に北京で実現し、次回はワシントンで行われる予定。通商や安全保障を巡る対立は続くものの、両国は対話を継続し、過度な緊張は和らぎつつあります。為替操作の監視を受けている中国が元高路線を継続すれば、数年前の激しい貿易戦争は避けられるでしょう。そうした両国の思惑の一致が最大の元高要因かもしれません。

（吉池 威）

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