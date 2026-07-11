*14:07JST 新興市場見通し：AI関連株の過熱感拭えない中でTSMCの決算などに注目

■銘柄選別が一段と強まる展開

来週の新興市場はプライム市場の大型生成AI関連株の下げ止まりを待ちながら、業績を軸に銘柄選別が進みそうだ。月初はプライム市場の生成AI関連株に集中していた資金の一部がグロース市場にも流入した模様だったが、今週は新興市場への資金シフトが細った。人気セクターである防衛関連株でも、Synspective＜290A＞など期待先行が色濃い宇宙関連株が下落する一方、量産方針が報じられて業績成長シナリオを描きやすくなったTerra Drone＜278A＞などドローン関連株が買われており、来週は銘柄選別が一段と強まりそうだ。

今週末大引け後の情報開示を見ると、中古ブランド品大手のバリュエンスHD＜9270＞が2026年8月期第3四半期決算を発表。売上高が前年同期比26.7％増、営業利益が4.1倍と大幅に伸びた。生成AI株に左右されにくい好業績の内需銘柄として注目されよう。

今週は6月23日上場のLiNKX＜584A＞が55.04％と値を飛ばした。6月30日上場のネイス＜589A＞や同月23日上場のGO＜581A＞は、ともに直近IPO銘柄でLiNKXと同じく収益基盤を固めた黒字上場銘柄でもあり、新顔物色の資金が過熱気味のLiNKXからシフトしてくる可能性がありそうだ。

来週は7月15日にチャットプラス＜598A＞がグロース市場に上場する。同社はAIチャットによる顧客対応システム開発を手掛ける。人気のAI関連株であることに加え、4月9日のソフトテックス＜550A＞から6月30日のネイス＜589A＞まで8銘柄連続で初値が公開価格を上回っており、初物人気を集めよう。

なお、今週は東証による上場承認はなかった。《FA》